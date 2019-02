O nouă premieră la Teatrul Municipal Baia Mare

Vineri, 15 februarie 2019, de la ora 19, spectatorii sunt invitaţi la Teatrul Municipal Baia Mare la premiera spectacolului “Suicidal”, după texte de Luigi Pirandello, regizat de băimăreanul Norbert Boda. Spectacolul se joacă la sala studio şi durează 90 de minute. SUICIDAL explorează o temă gravă a umanităţii într-o manieră neconvenţională, sub forma unui show ”dedicat sinuciderii”.

“Această emisiune are un aspect atemporal, iar poveştile sinucigaşe sunt cercetate şi exploatate din mai multe perspective. Având convenţia unei emisiuni televizate, spectacolul are un aer comic puternic, uneori chiar cu un umor negru, dar bine dozat, fără să uite însă că tratează şi cu seriozitate dramele şi poveştile personajelor”. Spectacolul nu este recomandat persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Din distribuţie fac parte: Alex Macavei, Andrei Han, Sanda Savolszky, Wanda Farkas, Dragoş Călin, Alexandra Vanci, Norbert Boda. Următoarea reprezentaţie a fost programată duminică, 17 februarie, ora 19. Preţul unui bilet: 20 lei.