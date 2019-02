Bate fierul cît e cald!

Dorel Muntean din Lăpușul Românesc are 63 se ani și a muncit non-stop 35 de ani ca fierar-betonist la fosta Exploatare minieră „Văratec” din comuna Băiuț. L-am găsit în ferăria (căocia) sa. Soția sa, Elvira, este plecată la muncă în străinătate, iar copiii lor sînt căsătoriți și se află departe de satul natal. Așa că, pentru a face ceva util, a amenajat un mic atelier de fierărie. Are 20 de clești pentru manevrarea fierului înfocat în jăratec, 18 ciocane, două baroase de 4 și 6 kg. Este un meseriaș priceput, singurul de acest fel din Țara Lăpușului. Confecționează obiecte și piese din diferite metale, potcoave pentru cai, vaci, boi. Alege metalul, îl taie și-l încălzește în forjă cu ajutorul unor foale, un burduf din piele care produce “vîntul” ce întețește focul. Cu îndemînare și forță, mînuiește ciocanele pe nicovală. Cînd am fost noi la el la căocie, era duminică.