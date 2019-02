„Consiliul Județean al Elevilor îi sprijină pe elevi să-și facă vocea auzită” (Ștefania Cînța)

Ștefania Cînța – președintele Consiliului Județean al Elevilor (CJE) Maramureș și Melisa Ardelean – directorul Departamentului pentru cultură, educație și programe școlare din cadrul aceleiași structuri au participat recent la cea de a 27-a Adunare Generală a Consiliului Național al Elevilor (CNE). Din agenda acestei adunări generale au făcut parte sesiunile de dezbateri și secțiunea electorală prin care s-a ales un nou vicepreședinte, sesiunea de formare pe advocacy și politici publice, dar și sesiunea susținută de către UNICEF, „Modele de succes”.

• Acces la educația de calitate

Reporter: În perioada 1-4 februarie, la Foc­șani, a avut loc cea de a 27-a Adunare Generală a Consiliului Național al Elevilor. Cine a reprezentat Maramureșul la această reuniune?

Ștefania CÎNȚA: La această Adunare Generală a Consiliului Național al Elevilor, județul Maramureș a fost reprezentat de mine, președintele structurii, Ștefania Cînța, și de directorul Departamentului pentru cultură, educație și programe școlare, Melisa Ardelean.

R.: Care a fost agenda acestei adunări generale?

Ș.C.: Din agenda acestei adunări generale au făcut parte sesiunile de dezbateri și secțiunea electorală prin care s-a ales un nou vicepreședinte, sesiunea de formare pe advocacy și politici publice, dar și sesiunea sus­ținută de către UNICEF, „Modele de succes”.

R.: Ce decizii au fost luate cu această ocazie?

Ș.C.: Cu această ocazie, Consiliul Național al Elevilor și-a asumat, prin demersurile sale, accesul la educația de calitate de care fiecare elev are nevoie.

• Consultări cu elevii

R.: În ceea ce privește activitatea Consiliului Județean al Elevilor Maramureș, care sunt proiectele aflate în derulare în acest an școlar?

Ș.C.: În ceea ce priveș­te Consiliul Județean al Elevilor, ne propunem ca până la terminarea anului școlar să ne asigurăm că fiecare școală respectă normele de igienă impuse prin lege. De asemenea, în viitorul foarte apropiat, vom avea consultări locale cu elevii atât din mediul urban, cât și din cel rural pentru a afla exact nevoile elevilor din județul nostru și pentru a începe să facem proiecte sau demersuri, cu scopul rezolvării problemelor și crearea unui mediu educațional cât mai bun.

R.: În această perioadă, CJE Maramureș face recrutări pentru trei posturi vacante în cadrul Biroului Executiv. Cine poate candida?

Ș.C.: La aceste funcții vacante din Biroul Executiv, respectiv Biroul Executiv extins, poate candida orice elev aflat în învățământul preuniversitar (clasele IX-XII) din județul Maramureș. Suntem siguri că județul nostru are elevi valoroși care doresc să-și dezvolte abilitățile, de aceea îi îndemnăm să aplice.

R.: La finalul semestrului I, elevii și-au putut nota profesorii, în cadrul unei inițiative a CNE. Care a fost feedback-ul elevilor din Maramureș?

Ș.C.: Feedback-ul pe care elevii îl dau cadrelor didactice la finalul semestrului înmânat direct lor, de aceea nu avem informații cu privire la părerea lor, neavând acces la fișele de feedback. Prin inițiativa CNE, am oferit elevilor un suport prin care ne-am dorit să îi ajutăm să înțeleagă mai bine ideea de feedback.

•Principalele probleme detectate

R.: Vizavi de intențiile de elaborare a unei noi legislații în învățământ, care e poziția voastră, a liderilor elevilor?

Ș.C.: De îndată ce vor fi făcute propunerile de modificări legislative, Consiliul Elevilor cu siguranță va avea o poziție. Sperăm ca orice modificare va fi făcută să fie în sprijinul elevului și al actului educațional pe care îl desfășoară.

R.: Care sunt principalele probleme raportate din unitățile de învățământ preuniversitar din județul nostru? În ce sens poate veni în sprijinul elevilor CJE Maramureș?

Ș.C.: Sunt în funcția de președinte al CJE Maramureș din luna noiembrie a anului 2018. Principalele probleme pe care le-am detectat sunt neconsultarea cu privire la opționale alese într-un an școlar, evaluarea subiectivă, inechilibrul calității educației din mediul rural față de cel urban și dotările uneori inexistente din unele licee sau colegii. Consiliul Județean al Elevilor îi sprijină pe elevi să-și facă vocea auzită și îi îndeamnă să apeleze la noi de fiecare dată când cred că nu le-a fost respectat vreun drept și să aibă încredere că orice problemă are o rezolvare.