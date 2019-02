O nouă conducere la C.A.R.-ul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului

Marți, 12 februarie 2019, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a prezidat ședința anuală a Casei de Ajutor Reciproc a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, la care a luat parte și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar. Ședința anuală a avut loc în sala „Sfântul Iosif Mărturisitorul din Maramureș” de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Pe ordinea de zi a figurat darea de seamă a activității pe anul trecut, raportul comisiei de cenzori, noi propuneri pentru mai buna desfășurare a activității, discuții și alegerea unei noi conduceri.

Raportul pe anul trecut a fost prezentat de Pr. Ioan Pop, președinte, și a cuprins toate aspectele legate de funcționarea acestui sistem de într-ajutorare: împrumuturi, ajutoare de nașteri, ajutoare de înmormântare, ajutoare pentru cazuri sociale deosebite etc.

Pentru preoții și preotesele trecute la Domnul în anul care a trecut s-a păstrat un moment de reculegere și s-a cântat o ectenie.

Caracterizând activitatea desfășurată ca fiind foarte bună și fără nicio problemă de gestionare defectuoasă, din cauze obiective determinate de pensionarea unor persoane din conducerea C.A.R. (președinte, contabilă etc.), comisia de cenzori a propus ca să fie aleasă o nouă conducere executivă.

Noua conducere executivă este formată din: Pr. Mihai Tira, președinte, Otilia Laura Codrea, secretară, Angela Bârlea, contabil, și Monica Medan, membru.

C.A.R.-ul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului a fost înființat în urmă cu 27 de ani și are acum 735 de membri.