Ambasadorul Federației Rusiei s-a întâlnit cu primarul Cătălin Cherecheș

Excelența Sa Valery I. KUZMIN, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în România a fost primit, ieri, de Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare. Ambasadorul a fost însoțit de Mihai Lauruc, maramureșean de-al nostru, cunoscut mai ales din lumea sportului, el fiind un boxer de succes, dar și în domeniul afacerilor.

După aproape două ore de discuții, la care în mod evident mass-media nu a asistat, la finalul întîlnirii, Excelența Sa Valery Kuzmin și primarul Cătălin Cherecheș au răspuns întrebărilor ziariștilor. Am reținut că, prin prezența ambasadorului Kuzmin în Baia Mare se dorește o dezvoltare a relațiilor în diverse domenii, inclusiv investiționale. Primarul Cătălin Cherecheș a precizat că „orice fel de investiții în Maramureș și în Baia Mare sunt bine-venite, indiferent de locul de unde vine banul, dar trebuie respectate niște reguli, pe care le avem noi ca și comunitate. Prima regulă este cea a respectului față de mediu și chiar dacă astăzi avem o pâine pe masă, aș dori ca cei care lucrează să mănânce acea pâine sănătoși și să nu permitem ca în România să se mute tot felul de entități economice, care nu mai respectă normele de mediu în altă parte și li se creează o oportunitate în România, într-un fel disprețuitor față de cetățenii care locuiesc aici (…). După dezastrul economic de acum cîțiva ani, societatea care l-a provocat a intrat în faliment și a fost cumpărată de către o companie rusă. În momentul în care am făcut un referendum local și am explicat societății respective că această comunitate, dorindu-și dezvoltare economică dorește, totuși, respectarea unor norme de mediu, societatea respectivă, care a investit foarte mulți bani pentru a cumpăra acea bază industrială, a hotărât să se retragă. Asta este o chestiune care ține de echilibru, respect și, din momentul respectiv am înțeles că putem avea, în oamenii de afaceri din Federația Rusă, parteneri serioși, care înțeleg ce înseamnă și interesul omului, comunității, dar și interesul de a face dezvoltare și profit. Pe de altă parte, să nu uităm că unele dintre cele mai mari companii miniere și experiența în minerit și în dezvoltarea industriei miniere este în Federația Rusă. Și să nu uităm că avem o istorie, din păcate curmată de intrarea noastră în Uniunea Europeană, aici în Maramureș, când dintre părinții noștri vreo 30.000 au fost trimiși acasă fiind obligați să-și câștige pâinea în alte părți (…) Cred că resursele ni le-a dat Dumnezeu pentru a putea să trăim și pentru a ne putea dezvolta, dar exploatarea lor să se facă întotdeauna în respect față de mediul înconjurător și față de generațiile viitoare. Și aici cred că putem genera un parteneriat foarte solid, cu investitori de orice fel de rasă, nație, sex sau etnie, care să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat să faci o dezvoltare echilibrată și sustenabilă”.