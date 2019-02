Meciul se va desfăşura duminică, 17 februarie, ora 17:30, la Galaţi, şi va fi transmis de TVR 1. Arbitri: Bogdan Ciobea (Piteşti) – Bogdan Dordea (Sibiu). Observator: Viorel Dobre (Bucureşti).

Având în vedere locurile din clasamentul Ligii Florilor, unde CS Minaur se situează pe locul 3 – cu 8 victorii, un egal şi 6 înfrângeri – iar CSM Galaţi ocupă locul 13 – cu o victorie, 2 meciuri încheiate la egalitate şi 12 înfrângeri -, am putea concluziona că suntem în avantaj, Dar cupa are surprizele ei şi se poate întîmpla orice. Oricum, dacă ar trebui să avansăm un pronostic, am spune că victoria echipei băimărene este una normală. Succes fetelor!

Iată şi celelalte meciuri din 16-mi:

• Dacia Mioveni – Gloria Bistriţa (sâmbătă, 11)

• CSU Ştiinţa Bucureşti – „U” Cluj Napoca (sâmbătă, 11, TVR 2)

• Corona Braşov – CSM Bucureşti (sâmbătă, 17.30, TVR 1)

• CS Univ. de Vest Timişoara – LPS Târgu Jiu (duminică, 11)

• CSU Oradea – Dunărea Brăila (duminică, 11)

• Rapid Bucureşti – CSU Reşiţa (duminică, 11, TVR 2)

• CSU Târgovişte – Dinamo Bucureşti (duminică, 11)

• HCF Piatra Neamţ – SCM Râmnicu Vâlcea (duminică, 12)

• AHCM Slobozia – CSU Neptun Constanţa (duminică, 12)

• Steaua Bucureşti – ACS Şcoala 181 SSP Bucureşti (duminică, 13)

• CSM Târgu Mureş – HC Activ CSO Plopeni (duminică, 17)

• Crişul Chişineu Criş – FC Argeş (duminică, 17)

• CSM Galaţi – CS Minaur Baia Mare (duminică, 17.30, TVR 1)

• Măgura Cisnădie – SCM Craiova (luni, 18, TVR HD)

• CSM Slatina – SCM Gloria Buzău (luni, 18)

• CS Ştiinţa Bacău – HC Zalău: 32-36 (s-a ju­cat marţi, 12 februarie).