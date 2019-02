Dorin Manole – un transfer important pentru băimăreni

CSM Ştiinţa Baia Mare, vicecampioana României, a reuşit un prim transfer al acestei ierni. Cu circa două luni înaintea primului meci oficial din 2019, din SuperLiga de Rugby, cu ACS Tomitanii Constanţa, zimbrii băimăreni au reuşit transferul internaţionalului Dorin Gigi Manole.

Născut în 5 august 1986, în comuna Barcea, judeţul Galaţi, cel care poate evolua atât ca uvertură, cât şi ca fundaş, a început rugby-ul, în anul 2000, sub îndrumarea cuplului Genu Popa – Vasile Condurache, după ce, în prealabil, jucase fotbal, ca mijlocaş dreapta, în echipa locală. Între 2005-2009 puternicul jucător de pe linia de treisferturi (1,83 m – 89 kg) a jucat la formaţia de primă ligă CS Universitatea Cluj. Pentru doar câteva luni, în 2007, Manole a jucat în Rusia, la Slava Moscova. A urmat pasul în rugby-ul iberic, jucând, între anii 2009-2011, la Real Madrid. De aici, pleacă în hexagon, la US Orthez Rugby, club pentru care evoluează în perioada 2011-2018. Cu formaţia rusă, Manole a reuşit eventul campionat – cupă, iar cu Real Madrid a reuşit tripla campionat – cupă – campion la rugby 7.

Evoluţiile excelente la echipele de club l-au propulsat spre reprezentativa României Under 18 ani (cu un loc şapte la Campionatul European, în 2004, de la Treviso, Italia). Au urmat, în 2005, selecţiile la Under 19 ani, cu o clasare tot pe locul şapte la Cupa Mondială, din Africa de Sud. În 2006, cu naţionala Under 20 obţine titlul de campion european, după o finală câştigată cu Georgia. Pasul spre prima reprezentativă s-a produs cu ocazia partidei Germania – România 0-22. Numărul selecţiilor în naţionala Stejarilor a ajuns la 27.