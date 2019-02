Sfânta Liturghie în Tg. Lăpuş

Duminică, 17 februarie 2019, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în prima biserică românească din oraşul Tg. Lăpuş, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, paroh Pr. Prof. Dr. Andrei Baboşan, în fruntea unui sobor de 14 preoţi şi 6 diaconi.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul de 14 preoţi au făcut parte Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarh mănăstiresc şi stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul de Lăpuş, Pr. Mihai Ioan Gheduţiu, secretar protopopesc, Proin-protopop Ioan Ciceu al Lăpuşului, fost paroh al acestei acestei biserici până la pensionare, Pr. Ioan Pop, fost secretar eparhial şi consilier eparhial timp de 25 de ani, Protos. Vasile Filip, stareţul Mănăstirii Lăpuş, Protos. Ioil Nicoară, stareţul Mănăstirii Dealu Mare, Pr. Ioan Chirilă, fost paroh în Rogoz, Pr. Nuţu Ivanciuc, fost slujitor la această biserică până la pensionare, alţi preoţi invitaţi, 6 diaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Armonia” al parohiei, înfiinţat în urmă cu 40 de ani, devenit celebru în zonă, dirijat de Viorel Danciu.

În rândul credincioşilor s-au aflat primarul Mitru Leşe din Tg. Lăpuş, care l-a întâmpinat pe Prea­sfinţitul Părinte Episcop Iustin la sosire, Comisar şef de poliţie Mihai Gherman, împuternicit adjunct al şefului Inspectoratului Judeţean de Poliţie Maramureş, membru în Adunarea Eparhială, Ing. Ioan Buda, fost prefect al judeţului Maramureş.

Cuvântul de învăţătură

Un amplu cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, pornind de la semnificaţia Triodului în Biserica Ortodoxă, perioadă în care se intră cu această duminică, şi despre rolul pe care îl are această perioadă de pregătire pentru intrarea în Postul Mare.

„Dumnezeu nu ne urmăreşte ca să ne prindă când călcăm Legea Lui, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin credincioşilor. Dumnezeu aşteaptă să fie surprins de recunoaşterea noastră că am călcat Legea Lui. Să fie surprins de felul nostru de a fi şi de întoarcerea noastră. De aceea, la începutul postului aceste cântări şi pericopa evanghelică de astăzi ne îndeamnă, în primul rând, să ne întoarcem la noi înşine şi să cugetăm la viaţa noastră. Să ne întoarcem în interiorul nostru. Ni­mic nu ne ajută din ceea ce este în jurul nostru, numai Sfânta noastră Biserică. Cuvintele vieţii celei veşnice ascultate în Sfintele Evanghelii şi citite şi acasă din Sfintele Scripturi, cărţile noastre ziditoare cu vieţile sfinţilor şi pildele şi vieţuirea părinţilor, chiar şi a părinţilor noştri, că am avut şi avem părinţi cu o viaţă creştină pilduitoare şi plină de lumină, ne ajută. În rest, ni­mic nu ne ajută. E numai larmă şi Judecata de Apoi a început în lume”, a concluzionat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Apoi, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a referit la păcatele oamenilor, la starea de pocăinţă spre care trebuie să ne întoarcem şi la rolul Mănăstirii Rohia şi a celorlalte 5 mănăstiri care o înconjoară în îndreptarea oamenilor spre viaţa în Iisus Hristos Domnul:

„Toată lumea judecă pe toată lumea. Nimeni nu iartă pe nimeni. Parcă n-am avea nevoie toţi de iertarea lui Dumnezeu, a explicat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin credincioşilor din biserică. Parcă n-am zice Tatăl Nostru în fiecare zi şi n-am rosti Şi ne iartă nouă greşelele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Nu e lumea mai păcătoasă decât era altădată. E mai puţin conştientă de starea ei de cădere. Nu se mai căieşte lu­mea. Faceţi legătura între ceea ce am spus că Ţara Lăpuşului este pământul pocăinţei. Cum se roagă oamenii aici şi cum cred. În puţine locuri mai fac aşa. Lăpuşenii, cu adevărat, datorită Mănăstirii Rohia şi părinţilor, slujirii părinţilor de aici, Înaltpreasfinţitului Părinte Justinian, Părintelui Serafim, a stareţilor mănăstirii, a Părintelui Nicolae, a Părinţilor de astăzi, care ziua şi noaptea se roagă, şi a tuturor mănăstirilor din zona aceasta, este un pământ al pocăinţei. Şi aici simţi cel mai profund schimbarea perioadei din an datorată Triodului. Simţi că s-a intrat în post. Aici vezi cărările spre mănăstiri bătătorite de urmele şi paşii pelerinilor închinători, care se întorc la Dumnezeu. Şi sfintele mănăstiri au influenţat viaţa oamenilor de aici. În al doilea rând, aceste stihiri care se cântă în perioada Triodului ne învaţă să trăim sentimentul că ne îndreptăm spre Dreapta Judecată. Cum acelaşi lucru îl fac şi cele patru duminici până la începutul Postului Mare din această perioadă”, a mai spus mulţimii, pe lângă multe alte învăţăminte, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Hirotesire

În semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească, social-filantropică şi cu tineretul desfăşurate în cei 15 ani de slujire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a hirotesit pe Preacucernicul Părinte Mihai Gheduţiu întru iconom stavrofor.

Daruri

Părintele paroh Dr. Andrei Baboşan, după mulţumirile de cuviinţă, a dăruit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin o icoană a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, ocrotitorii bisericii, lucrată în goblen de o credincioasă din SUA. Este o lucrare deosebită ce va face parte din muzeul Episcopiei.

Locaşul de închinare din Tg. Lăpuş este prima biserică ortodoxă din acest oraş, construită între anii 1906-1911.

În oraş a mai fost construită o biserică ortodoxă, în 2004, cu hramul Înălţarea Domnului, păstorită de Pr. Dr. Florin Stan, protopopul de Lă­puş, care urmează a fi târnosită peste câţiva ani.