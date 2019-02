Ie de Maramu’ a lansat o campanie de promovare a cusutului

La treizeci de kilometri de Baia Mare, în familia Tămaș din Cernești, se găsește o veritabilă oază de tradiție. Femeile din trei generații au dezvoltat un fermecător brand de produse vestimentare ce promovează îndeosebi tehnici de confecționare de mult uitate. Articolele ce se nasc în urma muncii lor sunt impresionante și, în curând, un nou concept va completa oferta brandului Ie de Maramu’. În paralel, Mădălina, tânăra acestei familii, se îngrijește și de buna promovare în mediul virtual, iar în acest sens, a lansat recent o campanie de susținere a tradiției cusutului cu scopul de a expune munca minuțioasă ce zace în spatele realizării unui autentic produs tradițional.

• Toate produsele sunt cusute manual

Reporter: Brandul Ie de Maramu’ a lansat recent o campanie de promovare a tradiției cusutului. Care e scopul acesteia?

Mădălina TĂMAȘ: Adevărat, de curând, am lansat campania cu scopul de a arăta munca din spatele realizării unui produs tradițional, în special prin tehnica cusutului în cruci. Ne dorim prin această campanie să ajungem în mediul online la cât mai multe persoane, minimum 2.500. De fapt, noi așa am calculat, că e nevoie de minimum 2.500 de împunsături de ac pentru a realiza un model de bază, fie el floral sau cu motive tradiționale.

R.: Cum se derulează campania?

M.T.: În momentul de față, campania se derulează doar în mediul online, pe Facebook și Instagram, unde interacționăm cu persoanele interesate de tehnicile de cusut și de modul de lucru abordat de noi.

R.: Ce produse oferiți spre vânzare și cum sunt ele realizate?

M.T.: În momentul de față, avem ii pentru femei, cămeși pentru bărbați, costume din două piese pentru fetițe și băieți și papioane. Toate sunt cusute manual, doar tehnica diferă. Avem cusutul în cruci, cusutul cu fir tras și cusutul cu ciur, cel mai migălos, dar și cel mai spectaculos, zicem noi. În prezent, lucrăm și la un nou concept, numit Colțul de Maramu’, un set de articole ce vin să aducă un strop de tradițional în fiecare casă. Din set vor face parte: fețe de pernă, fețe de masă, ștergare, prosop, articole de decor (strecurătoare brodată, sită brodată, sticle etc.).

• Tipuri de pânză folosite: tradițională și datina

R.: Ce fel de materiale sunt folosite la cusut pentru crearea produselor din brandul Ie de Maramu’?

M.T.: Noi folosim două tipuri de pânză: tradițională și datina. Iar pentru a da culoare, folosim ațe colorate de la un brand românesc. Pânza o cumpărăm de la o doamnă din Târgu Lăpuș.

R.: Tot pentru a promova meșteșugurile de odinioară, sub cupola acestui brand, ați organizat recent și o șezătoare. Cum s-a desfășurat aceasta și care a fost feedbackul ei?

M.T.: Ideea de a organiza șezătoarea a venit din dorința persoanelor ce ne urmăresc pe Facebook, de a o cunoaște pe bunica și mama, cele două persoane care se ocupă în momentul de față de realizarea produselor. Dar, în același ton, am vrut și noi să promovăm cusutul și portul popular, printr-un eveniment așa mai familial. Am avut doar 10 locuri libere, cu toate că am avut mult mai multe cereri, ceea ce ne obligă să realizăm ediții viitoare ale șezătorii.

R.: Care sunt rolurile fiecăreia în echipa Ie de Maramu’?

M.T.: De partea de cusut și croit, se ocupă bunica și mama. Pe partea de modele, materiale, culori mai intervin și eu.

• Ie de Maramu’, într-un magazin din București

R.: Care e impactul acestui brand? Ce produse preferă cu predilec­ție clienții?

M.T.: Lumea e receptivă la produsele lucrate manual. Noi considerăm că e de bine acest lucru. Avem persoane care ne trimit și ne solicită diferite modele și piese vestimentare de realizat. Preferate, până în momentul de față, sunt iile pentru femei. Cei mai mulți dintre clienți vin din mediul online, dar și recomandări de la persoane cu care deja am colaborat pentru realizarea diferitelor produse.

R.: La ce prețuri se găsesc produsele voastre? De unde se pot achiziționa?

M.T.: Produsele sunt între 50 și 1.800 de lei. În general, o ie este la prețul de 500-550 lei, iar pentru realizarea ei e nevoie de 3-4 săptămâni, dacă e cusută în cruci sau cu fir tras. Dacă e cu ciur, durează 4-5 săptămâni. În momentul de față, se comandă prin platforma Facebook, unde avem și un magazin creat. În vară, vom lansa și site-ul cu magazin online integrat. Comenzi se primesc și telefonic. Din magazin fizic, se vor putea cumpăra, începând cu luna martie, de la folCHLOR situat în București, pe Calea Victoriei nr. 25. Vă vom spune mai multe despre această colaborare în curând.

R.: Care sunt planurile pentru viitorul apropiat în legătură cu acest brand?

M.T.: Ne dorim să mai introducem articole în portofoliu. Vom mai avea o campanie de promovat portul popular, ședința foto tocmai s-a încheiat și lucrăm pe materiale vizuale. Pe parte de colaborări, dorim să mai găsim persoane pasionate de cusut care să se alăture proiectului. Nu zicem nu nici la participarea la anumite evenimente publice sau la a avea un spațiu de prezentare și în Maramureș. Planuri sunt, timp să avem și putere de muncă.