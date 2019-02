Primăria Cavnic nu se opune transferului spitalului, în anumite condiții

Primarul Cavnicului a făcut câteva precizări cu privire la situația actuală a Spitalului de Psihiatrie din oraș, în urma mai multor informări eronate apărute în spațiul public în ultima vreme, legate de acest subiect. Astfel, administrația locală are fonduri suficiente pentru funcționarea instituției medicale în acest an.

De asemenea, nimeni nu se opune transferului spitalului către alte entități, însă cu anumite condiții. Vladimir Petruț a explicat: „Au apărut în ultima vreme în spațiul public mai multe dezinformări privind Spitalul de Psihiatrie din Cavnic, că nu s-au plătit salariile, că instituția ar fi în pericol să mai funcționeze etc. Din cauza acestor lucruri vreau să clarific câteva aspecte: spitalul din Cavnic nu are datorii, este o unitate care are un management performant, echipa care lucrează aici este una de o calitate deosebită, o demonstrează prin faptul că nu au plângeri niciunde pentru actul medical pe care-l desfășoară zilnic.

De asemenea, au fost plătite drepturile salariale ale angajaților la timp, inclusiv banii pentru hrană și sporurile prevăzute de lege. Singurul lucru care nu s-a făcut încă este acordarea vocherelor de vacanță, dar pentru care încă nu este târziu și vom vedea dacă există fonduri suficiente în acest an pentru a putea fi puse la dispoziția angajaților. În consecință, noi nu dorim să transferăm acest spital către nicio instituție a statului. Momentan, Consiliul Local al orașului Cavnic împreună cu conducerea spitalului, pot asigura funcționarea unității medicale în bune condiții, cu toate că au crescut foarte mult salariile și utilitățile în ultima perioadă. Deci noi putem asigura pe mai departe funcționarea spitalului. Am dorit să fac aceste precizări pentru a liniști atât personalul spitalului, conducerea lui, cât și cetăţenii, că nu există niciun pericol din aceste puncte de vedere”.

Nu este exclusă nici colaborarea cu alte instituții

Spitalul din Cavnic nu refuză nici colaborarea cu alte instituții ale statului, mult mai puternice din punct de vedere financiar: „De asemenea, mai doresc să precizez că noi categoric nu ne opunem, ca administrație locală, la o colaborare cu alte instituții de genul Ministerului Sănătății, Consiliului Județean Maramureș, DSP-ului, CAS-ului, doar că fiecare trebuie să înțeleagă că aici muncesc peste 100 de oameni și ei trebuie respectați. Eu nu sunt împotrivă nici dacă se dorește ca acest spital să treacă la Consiliul Județean sau Ministerul Sănătății, pentru că, cu siguranță, au venituri mai mari, alte capacități de a dota și moderniza spitalul, numai că noi trebuie să ne luăm, ca administrație publică locală, niște măsuri de siguranță. Acestea țin în principal de următoarele aspecte: unitatea spitalicească să rămână așa cum este, de sine stătătoare, adică să nu fie dizolvată sau alipită de alte spitale; de asemenea, să-și păstreze personalul pe care-l are în prezent și salariile care sunt în plată astăzi. Dacă vom primi aceste asigurări că orice altă entitate a județului Maramureș va menține aceste criterii pe care noi le-am enumerat, atunci nu suntem împotrivă să-l transferăm. Nu în ultimul rând, trebuie ca și angajații spitalului să fie de acord cu această mutare, pentru că nu ne dorim conflicte, scandaluri și nu dorim să punem în pericol funcționarea acestei instituții medicale. După cum se știe, noi nu am fost niciodată împotrivă ca spitalul să fie modernizat, ori să primească fonduri din altă parte. Faptul că unii încearcă să condiționeze acest lucru numai printr-un transfer către unitățile pe care ei le conduc, poate să ne dea de înțeles alte lucruri și atunci acționăm în consecință! Dar noi totuși credem că toată lumea dorește până la urmă binele instituției, al orașului și al cetățenilor din Cavnic. În concluzie, dacă se dorește transferarea spitalului către altă entitate, acest lucru se va putea face dacă se vor respecta condițiile menționate. În caz contrar, noi mergem pe drumul nostru și vom găsi soluții să ne modernizăm și să asigurăm un act medical de bună calitate pentru toți cetățenii și pentru cei care, din păcate, ajung la spital din alte părți”, a conchis Vladimir Petruț.