USR dă tonul protestelor în Maramureș (P)

Duminică, de la ora 17, membrii filialei USR Baia Mare vor fi prezenți în stradă, în Piața Revoluției, pentru a protesta împotriva capturării statului român de gruparea infracțională de la vârful PSD-ALDE. Ne solidarizăm cu judecătorii și procurorii, precum și cu asociațiile profesionale Forumul Judecătorilor, Asociația VeDem Just, UNJR, care au pornit un amplu protest la nivel național și cerem Guvernului și majorității parlamentare să oprească distrugerea statului de drept și să aplice rezoluția Parlamentului European și recomandările Comisiei de la Veneția. Guvernul PSD-ALDE și-a pierdut legitimitatea și capacitatea de a guverna. România are nevoie de alegeri anticipate. România are nevoie de o nouă majoritate guvernamentală care să ofere siguranță și stabilitate cetățenilor ei. Vă așteptăm pe toți alături de noi, de la ora 17, duminică, pe platou.

Conducerea USR Maramureș