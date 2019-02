Aniversare – 85 • Gheorghe Susa, un martor al vremurilor

Mi-am apropiat de suflet definiția dată de scriitorul Albert Camus jurnalistului: un istoric al clipei! Orgolioasa apreciere m-a urmărit multă vreme. Chiar mă întrebam, adesea, dacă îndeplinesc această condiție. Dar cel mai bine apreciam la confrați dacă se supun definiției scriitorului francez. Am avut șansa să cunosc jurnaliști care și-au transformat meseria în clipe de istorie. Unul dintre ei este confratele Gheorghe Susa, care a traversat, părți bune, din două veacuri, martor la două sisteme politice și sociale. Pentru un jurnalist este un privilegiu. Zbaterea fiecărei zile provoacă o știre. Pâinea de zi și noapte pentru jurnalist.

Gheorghe Susa face parte din eșalonul copiilor de țărani care au fost fascinați de miracolul luminii cuvântului limbii române. S-a născut în urmă cu 85 de ani (25 februarie 1934), în Vălenii Șomcutei, unde urmează primele șapte clase. Rămas orfan de tată în timpul războiului, și-a luat viața pe propria răspundere. A muncit ca zilier, ucenic vânzător, dar și instructor pentru elevi. Urmează cursurile școlii medii din Baia Mare. Este admis la Facultatea de filologie din Cluj, pe care a urmat-o inclusiv din armată. Devine profesor. A fost primul care a condus cu bine 62 de elevi din Maramureș în tabăra de la Mamaia. Apoi a intrat în redacția ziarului județean. Aici a parcurs o etapă nouă de cultivare a frumosului din cuvântul românesc. În sat, primele două clase le-a făcut în limba maghiară. De aceea preocuparea pentru limba română a fost o grijă permanentă în primii ani de studiu. A reușit, fiind, rând pe rând, corector, secretar de redacție, reporter și redactor-șef adjunct.

A fost timp de 13 ani corespondent al Maramureșului pentru presa centrală. După ce am devenit colegi de breaslă, i-am urmărit îndeaproape scrisul, dar și omenia lui. A fost martor al vremurilor prin care a trecut. În colecțiile ziarelor, numele lui este asociat cu o bună parte a devenirii Maramureșului. A scris despre minerit, metalurgie, ridicarea de noi cartiere, activități devenite istorie. A scris despre învățământ, cultură, manifestări folclorice și nu în ultimul rând despre mișcarea sportivă, pe vremea când Baia Mare era a doua capitală a sportului românesc. S-a numărat printre cei care au conceput primul număr al cotidianului „Graiul Maramureșului” (decembrie 1989). După ieșirea la pensie. s-a alăturat echipei de la Editura „Gutinul”, unde, în calitate de redactor de carte, a semnat peste 60 de lucrări literare și istorice ale autorilor din Maramureș, din țară și de peste hotare.

Gheorghe Susa este o arhivă vie a multor evenimente pe care le-a comentat. Are în palmares întâmplări care la vremea lor au fost știri de prima pagină. Am privilegiul de a mă întâlni des cu confratele Gheorghe Susa în redacția ziarului nostru. Unde altundeva? Nu de puține ori se desfiră mosorul memoriei, aducându-mi aproape întâmplări care nu au cum să fie uitate. Fac parte din marile clipe ale istoriei recente. Pe care jurnalistul Susa le-a trăit din plin. Pe multe dintre ele le-a descris cu profesionalism. Rămâne memorabilă ima­ginea pădurii, doborâtă de furtună de pe Valea Vaserului, iar reporterul a trecut, de unul singur, prin tunelul unei mine deoarece calea ferată era blocată. Ori călătoria de documentare cu romancierul Nicolae Breban, la Borșa. A însoțit numeroase delegații de jurnaliști străini care au vizitat Maramureșul. Ori alte mii de întâmplări care țes biografia unui venerabil profesionist. Un om de mare omenie, un om al echilibrului în lumea asta atât de agitată.

Diminețile mi le luminează un om sprinten, cu vorba caldă și cu o istorie trăită pe umeri. Este confratele Gheorghe Susa, care a fost de față când s-a țesut, o bună parte, din istoria acestui ținut. Mi-am adus aminte ce i-a spus Nichita Stănescu prietenului Grigore Hagiu: „Auzi, Gore, ei o să rămână ziariști toată viața, noi o să rămânem poeți toată moartea”.

Sănătate, cu mulți ani, prietene de condei!