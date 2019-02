Taifas, ca la carte, cu Marinela V. Ardelean

Cu câțiva ani în urmă, prietenii Stela și Mihai Săsăran mi-au dăruit o carte despre vinuri. Cu precizarea că autoarea, Marinela V. Ardelean, este din Cavnic, iar de meserie este somelier. Primul pas l-am făcut pentru lămurirea cuvântului. M-am limpezit, ca vinul, despre inedita, pentru mine, profesie de somelier. Este omul care se ocupă cu alegerea celor mai bune băuturi, are cunoștințe avansate în domeniu. Meseria este foarte serioasă. La noi, ritualul vinului este mai restrâns, așa că majoritatea somelierilor pregătiți în România merg în străinătate, unde practica este apreciată. Da, lansarea de atunci a cărții Marinelei m-a îmbogățit cu un nou univers din lumea asta. Mai ales că somelierul poate fi și femeie.

Cum este Marinela. Mai zilele trecute, am intrat în librăria din vecini, „Nicolae Steinhardt”, unde librăresele, amabile, îmi recomandă noile apariții. Mă trage de mânecă un album care are pe copertă o tânără doamnă, cu un pahar în mână. O recunosc pe Marinela. Acum este autoarea unui splendid album “Cartea vinurilor românești”, apărut la Editura Humanitas (2018). Lectura, dar mai ales bucuria privirii, sunt o sărbătoare. Mai ales că sunt stârnite de cuvintele lui Andrei Pleșu, puse ca un aperitiv, în deschiderea cărții. Marinela are o biografie profesională extrem de bogată. Amintesc câteva secvențe. Este critic de vin și autor, organizator de evenimente de succes în lumea vinului și jurat în concursuri internaționale de vin. A urmat studii de specialitate în Italia, Franța și China, fiind acum profesor la Italian Chef Academy Roma (Italia). Este Brand Ambassador pentru producători de vinuri și vinars din Europa. Pasiunea transformată în profesie, descoperită cu mai bine de un deceniu în urmă, a condus-o pe Marinela într-o călătorie de descoperire a acestei lumi, cutreierând aproape 70 de țări cu crame de renume. Acordă o relație specială dezvoltării relațiilor culturale dintre România și Italia. A lucrat o perioadă și la Ministerul Agriculturii din guvernul României.

A primit mai multe distincții internaționale. Ministerul Afacerilor Externe al Italiei a premiat-o pentru promovarea culturii și limbii italiene, dar a fost și laureata Galei de Excelență “Valori de România”. Să revin la frumosul album. În primul rând este o înțeleaptă alegere de a uni în carte marile podgorii din România și Republica Moldova. Sunt prezentate regiunile viticole, cu domeniile și cramele aferente. O scurtă, dar inspirată descriere a vinurilor, cu date tehnice de contact cu producătorii. Cititorul este absorbit, înainte de savoarea vinului, de date istorice, personalități care au știut să se apropie ritualic de nobila licoare. Atrăgătoare și rafinate sunt descrierile vinurilor. Iată cum suntem captivați de cuvinte în cazul vinului de Purcari, din Basarabia: galben-pal strălucitor, cu un perlaj fin și persistent. Arome de flori de soc, flori de câmp pe timp de primăvară, prune galbene și mere verzi. Vigurozitate și eleganță. La gust este plin, rotund și generos.

Multe aș putea spune despre acest mirabil album. Te invită la taifas cu autoarea, care te îndrumă spre crama favorită. Este o excelentă pledoarie pentru vinurile românești. Despre care știm puține lucruri. Ajungi la părerea că producătorii au nevoie de consumatori educați. Marinela Vasilica Ardelean, care a trăit în Maramureș (și în Baia Mare) până la anii adolescenței, a deschis, prin această carte, o potecă largă spre lume pentru vinurile românești. Cum spuneam la început, Andrei Pleșu a însoțit cu alese cuvinte acest album: „Cititorul, localnic sau străin, află tot ce nu știa, sau știa vag, despre un patrimoniu care își merită locul printre valorile protejate ale civilizației noastre. Inventarul e amplu și alcătuit cu acribie, autoarea are toate calitățile unui comunicator eficient, expertiză (glo­bală și circumstan­țială), hărnicie inteligentă, profesionalitate pragmatică, farmec personal. Mai în glumă, mai în serios, ea reușește, prin acest vo­lum, ceea ce nu reușește istoria contemporană, unificarea spațiului românesc, consemnarea continuității dintre spațiul de dincoace de Prut și cel al Republicii Moldova”.

În cele 380 de pagini, cu imagini cuceritoare și texte folositoare, în română și engleză, s-a închegat un document de civilizație românească. În alcătuirea ghidului a fost sprijinită de trei jurați europeni în ritualul vinului. Doamna Susane Bauer, omul din spatele celui mai influent concurs de vinuri din Germania, Paul Blom, degustător internațional din Olanda, și Helmuth Kocher, fondator și președinte al Merano Wine Festival din Italia, unul dintre cele mai importante și prestigioase evenimente din lumea vinurilor. Domnul Helmuth este absolvent de Științe Politice și Filozofie și Istorie al Universității din Innsbruck și este ambasador al vinurilor românești. Savoarea domnului Pleșu: „Nu mai vorbesc cât de tonic, de mobilizator, mi se pare să beau, la masă, un pahar-două de vin.” Recomandarea domnului Pleșu: „a confunda sărbătoarea zborului inspirat cu împleticeala nătângă a viciului e a confunda credința cu bigotismul”.

Dar eu nu uit nici versurile lui Villon. Cele cu apa și vinul.