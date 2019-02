Într-o săptămână, peste 1.500 de sancțiuni contravenționale în valoare de 606.000 lei

– 77 de permise reținute și 32 de certificate de înmatriculare retrase –

Zilnic, polițiștii ma­ra­mu­reșeni acționează pentru depistarea, identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor care încalcă prevederile legale, precum și a celor urmărite în temeiul legii. De asemenea, polițiștii rutieri au ca principal obiectiv și reducerea numărului accidentelor rutiere cauzate de încălcarea de către conducătorii de vehicule a normelor privind circulația pe drumurile publice.

În perioada 18 – 24 februarie, polițiștii ma­ra­mu­reșeni au organizat 12 acțiuni punctuale pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și siguranței publice. În perioada menționată s-a intervenit la peste 120 evenimente de natură judiciară sau privind siguranța publică și rutieră.

Polițiștii au identificat 12 persoane bănuite de comiterea de infracțiuni, iar față de 3 persoane au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore. Totodată, au fost depistate și încarcerate două persoane pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate.

Pentru neregulile constatate în cadrul acțiunilor desfășurate, polițiștii au aplicat 1.566 de sancțiuni contravenționale, cele mai multe pentru abateri de la legislația privind cir­culația pe drumurile publice. Valoarea amenzilor aplicate a fost de peste 606.000 lei. Totodată, au fost confiscate bunuri în valoare de 8.698 de lei.

Polițiștii au intervenit pentru soluționarea a 6 accidente de circulație produse pe drumurile publice de pe raza județului, soldate cu tot atâtea victime. În cadrul acțiunilor desfășurate pe drumurile publice, au fost constatate 16 infracțiuni rutiere, cele mai multe de conducere fără permis și conducere a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii rutieri au reținut 77 permise de conducere și au retras 32 certificate de înmatriculare.

Consumul de alcool – una dintre cauzele frecvente de producere a accidentelor

Deși au tendința de a se supraaprecia, conducătorii auto aflați sub in­flu­en­ța alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulație, conduc cu viteză excesivă, se angajează în de­pă­șiri neregulamentare, nu acordă prioritate sau execută în mod periculos virajele.

În urma unei sesizări prin SNUAU 112, poli­țiș­tii din Sarasău au intervenit, duminică seara, pe raza comunei Bocicoiu Mare, la un accident de circulație. Verificările efectuate la fața locului au relevat că un bărbat, de 54 de ani, care conducea un autoturism, a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autoturism, condus de un tânăr, de 28 de ani.

În urma impactului, conducătorul auto care a pătruns pe contrasens a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital unde a rămas internat sub supraveghere medicală. Totodată, în urma testării cu aparatul etilotest s-a constatat că acesta avea o concentrație de 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui autoturism de către o persoană aflată sub influența alcoolului.

Un băimărean, care a accidentat o femeie, a părăsit locul faptei

Conducătorul unui vehicul implicat într-un accident de circulație în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea corporală a unei persoane este obligat să ia măsuri de anunțare imediată a poliției, să nu modifice sau să șteargă urmele accidentului și să nu părăsească locul faptei.

Vineri după-amiaza, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați că la Spitalul Județean de Urgențe s-a prezentat o femeie, victimă a unui accident de circulație. Femeia, în vârstă de 36 de ani, a declarat că, în timp ce traversa strada pe Podul Viilor, pe trecerea pentru pietoni, a fost acroșată de un autoturism, iar conducătorul auto și-a continuat deplasarea.

Polițiștii au demarat activitățile specifice de căutare a șoferului, re­u­șind la scurt timp să identifice un bărbat, de 46 de ani, din municipiu, bănuit de comiterea faptei. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest constatându-se o concentrație de peste 0.30 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.