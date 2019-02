Minaur II, victorie la 15 goluri cu HC Sibiu

Echipa secundă masculină de handbal a CS Minaur a făcut unul dintre cele mai bune meciuri în Divizia A, formaţia antrenată de Florin Mironescu dispunând sâmbătă, în cadrul etapei 14, de HC Sibiu, cu scorul de 39-24 (17-12).

Oaspeţii au condus doar în debutul partidei, 2-4, dar tînăra echipă băimăreană a preluat imediat conducerea, 6-5. Pe care nu a mai cedat-o deloc, pînă la finalul primei reprize desprinzându-se la cinci goluri, 16-11, 17-12. Minaur II a început partea secundă decisă să-şi uşureze misiunea cât mai repede posibil şi diferenţa a crescut la nouă lungimi, 21-12. Avantajul a ajuns inclusiv la plus treisprezece, 33-20, ca în final CS Minaur II să se impună cu 39-24. • CS Minaur Baia Mare II: Apostu, Derzsi – Crainic 11, Dobra 10, Oarga 5, Szabo 4, Cociotă 2, Yasham 2, Armaş 1, Băban 1, Breban 1, Ivanov 1, Teodorescu 1, Boboloe. Antrenor: Florin Mironescu. • Arbitri: C. Foltic / C. Pipa (Oradea).

Rezultatele etapei 14: CSM Oradea – AHC Potaissa Turda II 41-37; CS Minaur Baia Mare II – HC Sibiu 39-24; HCM Sighişoara – HC Szejke Odorhei 35-29.

Etapa viitoare (sâmbătă, 2 martie): HC Szejke Odorhei – CS Minaur Baia Mare II; AHC Potaissa Turda II – HCM Sighişoara; HC Sibiu – CSM Oradea.