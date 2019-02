Duminică, 24 februarie 2019, a Întoarcerii Fiului risipitor, Preasfin­ți­tul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, înconjurat de soborul Catedralei.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Pr. Viorel Bud, Pr. Vasile Botiș, Pr. Claudiu Ciascai, Pr. Florin Bălan, slujitori ai Catedralei Episcopale, diaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran.

Catedrala a fost arhiplină de credincioși de toate vârstele, între care foarte mulți copii.

Cuvântul de învățătură

Un foarte lămuritor cuvânt de învățătură a rostit Preasfințitul Părinte Episcop Iustin despre perioada Triodului, în care ne aflăm de o săptămână, continuând, apoi, cu referiri la pericopa evanghelică a duminicii de azi, a Întoarcerii Fiului risipitor, la mesajele pe care credin­cio­șii le primesc prin această Sfântă Evanghelie.

„Deci, începe perioada aceasta cu o întoarcere spre sine, spre noi înșine, spre interiorul nostru și o conștientizare a stării de cădere, a stării de tulburare, a stării de dezorganizare în care ne găsim și trebuie să punem ordine în viața noastră creștină, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. De aceea Biserica ne cheamă în acest fel. Prima dată conștientizăm că suntem în această stare și căutăm soluție. Soluție pentru via­ța noastră dezordonată sau indisciplinată, am putea să spunem, că toți suntem niște copii ai lui Dumnezeu și-L supărăm.”

Biserica nu este indiferentă față de greșelile oamenilor și ne arată, în această perioadă a Triodului, calea de urmat:

„Biserica ne ajută să punem ordine, dar nu ne lasă să cădem în indife­rență sau în deznădejde, ci ne așază în fața ochilor, pe de o parte, Judecata (duminica viitoare va fi a Înfricoșătoarei Judecăți, că toți vom fi supuși unei judecăți), iar pe de altă parte, ne arată icoana Tatălui Ceresc, al lui Dumnezeu Cel Milostiv și Iertător (din duminica Întoarcerii Fiului risipitor), a spus Preasfin­țitul Părinte Episcop Iustin. Și apoi ne vorbește despre Rai, ținta noastră finală sau Împărăția lui Dumnezeu. Deci acesta este începutul pe care îl punem. Noi suntem în duminica plină de nădejde, a iubirii, a milostivirii, a iertării și a bucuriei divine pentru întoarcerea celui păcătos de pe calea păcatelor lui, pentru întoarcerea fiului risipitor.”

Referitor la pericopa evanghelică de azi, Prea­sfințitul Părinte Episcop Iustin a mai explicat cre­dincioșilor că

„Este o pildă de o frumusețe fără egal, dar de un dramatism unic. Pe de o parte ni se arată fața lui Dumnezeu. Foarte greu să identificăm personajul principal. Se vor­bește mai mult despre Fiul risipitor, dar nu el este personajul principal. Personajul principal este tatăl din această pericopă evanghelică. Tatăl, care trăiește două drame și o bucurie mare. Bucuria copleșește dramele, dar dramele sunt îngrijorări și tulburări, care ne destabilizează uneori, nu ne lasă în pace și nu putem dormi. Nu putem lua decizii corecte când suntem cu mintea tulburată și cu viața dezordonată și dezorganizată, și cu încercări mari.”

„Fiul care a risipit fără să strângă ceva a făcut o mare greșeală, dar l-a recuperat Dumnezeu. Fiul cel care a strâns fără să adune nimic a făcut o altă greșeală. Și noi trebuie să ne lipim de Tatăl nostru, Care ne așteaptă. Care ne așteaptă să ne revenim și să ne întoarcem. Dacă suntem buni și am rămas lângă El, să nu devenim răi, prin invidie și o judecată greșită, ci să apreciem bunătatea, iubirea, iertarea și bucuria Tatălui nostru celui din Ceruri pentru frații noștri care sunt împreună cu noi fii ai lui Dumnezeu. Dacă suntem risipitori, să înțelegem că Dumnezeu nu așteaptă momentul în care să ne pedepsească, nici să ne re­proșeze, ci așteaptă momentul în care să se bucure că ne reîntoarcem. Începutul Triodului acesta este. Toți suntem niște fii risipitori, toți am risipit într-un fel sau altul. Părinții, că nu am acordat suficientă atenție creșterii copiilor. Copiii că nu au dat ascultare părinților, că și-au risipit tinerețea în petreceri nefolositoare. Părinții că au plecat departe de copiii lor și nu-i cresc și nu-i educă cu dragostea și cu inima lor de părinte, și de mamă, și de tată. Profesorii și Justiția nu te iartă. Când ai greșit te sancți­o­nează. Numai Hristos Dumnezeu, Biserica, mama și tata te iartă.”