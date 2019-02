Argentinian transferat de CSM Știința Baia Mare

În ultima decadă a celei mai scurte luni din an, diriguitorii CSM Știin­ța Baia Mare au reușit aducerea primului jucător de origine argentiniană din lotul zimbrilor, în persoana lui Roberto Edmundo Tejerizo. Născut pe data de 15 aprilie 1988, pilierul de 1,78 m și 115 kg a început rugby-ul la vârsta de 8 ani sub atenta îndrumare a lui Thomas Gray. Prima performanță din impozanta sa carte de vizită avea să vină în 2006, cea de campion Under 18 ani cu Selecționata Tucuman. În 2015, unul dintre cei mai importanți tehnicieni, Daniel Hourcade, îi oferă șansa de a juca la prima reprezentativă, debutul în tricoul „pumelor” fiind de fapt o dublă contra Statelor Unite ale Americii. O altă etapă importantă din viața pilierului argentinian o reprezintă cele două jocuri susținute pentru Barbarian contra Irlandei, respectiv Anglia, jucate. În 2016 și 2017 a jucat cu Jaguares în Super Rugby nu mai puțin de 12 partide, urmate de alte patru întâlniri cu Argentina XV în Nations Cup.

Palmares: 2006 – campion cu Selecționata Tucumano Under 18 ani; 2007 – vicecampion cu Selecționata Tucumano Under 19 ani; 2007 – campion cu naționala de juniori a Argentinei (Pumitas); 2007 – prezent cu naționala de juniori a Argentinei la Campionatul Mondial din Belfast (Irlanda); 2008, 2009, 2011, 2012, 2014 – campion în Primera Division cu Lawn Tennis Club; 2010 – campion al Argentinei cu Selecționata Tucumano; 2010 – campion în Cupa Americii cu Argentina Jaguares; 2011 – campion cu Pampas XV în Cupa Vodacom (Africa de Sud); 2011, 2012 – campion al Americii de Sud cu Argentina Pumas; 2011 – prezent în România la IRB Nations Cup cu Argentina Jaguares; 2012 – sfert finalist cu Pampas XV la Cupa Vodacom; 2012 – vicecampion cu Argentina Jaguares la IRB Nations Cup; 2013 – campion cu Selecționata Tucumano; 2013 – prezent cu Argentina Jaguares la IRB Nations Cup; 2013 – campion cu Argentina Jaguares la Cupa Americii din Canada; 2014 – campion cu Selecționata Tucumano; 2014 – campion al Cupei Patagonica cu Argentina Jaguares; 2014 – campion cu Argentina Jaguares în American Nations Cup; 2016 – campion cu Argentina XV în Cupa Americii; 2016-2017 – 12 meciuri jucate în Super Rugby cu Argentina Jaguares contra Sharks, Chiefs, Stormers, Blues, Hurricanes, Reds, Sharks, Bulls, Sunwolves, Sharks, Lions și Kings; 2017 – 4 meciuri jucate cu Argentina XV contra Chile, Spania, Rusia și Italia. Informații furnizate de rugbybaiamare.ro