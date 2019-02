Școala „Nicolae Iorga”, campioana fazei județene

La sala de sport a Școlii „Vasile Alecsandri” nr. 5 s-a derulat, pe parcursul zilei de marți, 26 februarie, faza județeană a Olimpiadei Gimnaziilor la handbal feminin, ciclul gimnazial. Patru unități de învățământ din Maramureș au luptat pentru primul loc, câștig de cauză având până la urmă Școala „Nicolae Iorga” Baia Mare, care s-a impus în fiecare meci fără emoții.

Rezultatele fazei județene: Școala Poienile de sub Munte – Școala „Nicolae Iorga” Baia Mare 0-16; Școala Sighetu Marmației – Școala „Lucian Blaga” Baia Mare 11-11; Școala „Nicolae Iorga” Baia Mare – Școala „Lucian Blaga” Baia Mare 17-8; Școala Poienile de sub Munte – Școala Sighetu Marmației 4-9; Școala Sighetu Marmației – Școala „Nicolae Iorga” Baia Mare 8-19; Școala „Nicolae Iorga” Baia Mare – Școala Poienile de sub Munte 13-2.

Școala „Nicolae Iorga” Baia Mare s-a calificat la etapa zonală a Olimpiadei Gimnaziilor, eveniment ce se va desfășura în Baia Mare în perioada 28-30 martie. Campioana Maramureșului se va confrunta cu câștigătoarele județelor Sălaj, Bistrița-Năsăud, Bihor, Satu Mare și Cluj-Napoca. Primul loc se va califica la faza finală. Lotul Școlii „Nicolae Iorga”: Denisa Ruscal, Maria Groșan, Alisia Boiciuc, Nina Pop, Maria Cîrstea, Taisia Turdeanu, Laura Cosma, Andreea Breaz, Andreea Prunduș, Ruxandra Moldovan și Ana Szakacs. Antrenor: prof. Anca Stoica.