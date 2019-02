Sindicaliștii de la „Spiru Haret” protestează

Sindicaliștii de la “Spiru Haret” Maramureș protestează în zeci de unități de învățământ din județ, nemulțumiți fiind de situația în care se află educația la nivel național. Astfel, ei poartă pe brațe banderole tricolore atât la cursuri, cât și la toate activitățile pe care le prestează în grădinițe, școli și licee. Aceste proteste vor continua până ce sindicaliștii vor primi un răspuns din partea autorităților centrale, iar pentru zilele următoare este anunțată și o acțiune de pichetare a Prefecturii Maramureș.

“E momentul să punctăm anumite lucruri care au devenit obligatorii pentru noi, cei care dorim să realizăm un învățământ performant și cu rezultate. Dorim un parteneriat solid cu cei care ne conduc, iar protejarea intereselor angajaților din învățământ a devenit pentru noi o prioritate (…) Dorim gradații pentru personalul auxiliar, un cod de etică cu reglementări clare care să vină în sprijinul responsabilităților și asumării muncii de către fiecare angajat, calculul sentințelor să se realizeze unitar la nivel național, fiecare secretară sau contabil chinuindu-se la nivel de unitate să calculeze sentințele după machete improvizate deoarece nu există actualizări și posibilitatea acestui lucru în programul național Edusal.

Dorim apreciere prin posibilitatea acordării premiilor salariale la nivel de școală deoarece susținem performanța celor care au muncit în plus, dar noi nu putem face acest lucru pentru că trebuie să ne încadrăm într-un cost standard per elev care este atât de mic încât lăsăm școlile fără angajați și sprijinim restrângerile de activitate. Mobilitatea personalului didactic este atât de greoaie încât atât cei care gestionează, cât și cei care sunt parte a mobilității au de suferit. Dacă vrem învățământ performant și echilibrat, e obligatoriu ca și angajații din învățământ să fie motivați, apreciați, protejați și respectați”, a punctat Daniel Pop, președintele organizației județene a Sindicatului “Spiru Haret” Maramureș. Printre revendicările Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” se numără: elaborarea pachetului legislativ pe educație – cu termen 31 martie, conform Acordului încheiat între federațiile sindicale din învățământ și Guvernul României; majorarea costului standard per preșcolar/elev – față de lipsa acută de resurse umane, materiale și financiare; respectarea parteneriatului social; asigurarea personalului didactic de predare calificat; plata, în regim de urgență, a tuturor sumelor rezultate din sentințele judecătorești definitive, anterioare datei de 31.12.2018 (care, conform Acordului, trebuia realizată până la 31.01.2019); calcularea corectă a sporurilor și indemnizațiilor la nivelul salariilor în plată; stoparea violenței în unitățile de învățământ; asigurarea profesorilor de sprijin, a consilierilor psihopedagogi, precum și a finanțării suplimentare pentru unitățile de învățământ de masă cu clase în care sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale; instrumente reale, aplicabile în situațiile în care cadrele didactice nu dau dovadă de profesionalism, nu au vocație, perturbă desfășurarea întregii activități a unităților de învățământ; angajarea, în mod real, a răspunderii pentru prejudiciile aduse școlii.