O tânără din America, în comunitățile de rromi din Baia Mare

Tamera Jacobs, o tânără de doar 21 de ani, director al asociației “Rockaway Youth Task Force” din Far Rockaway – New York, Statele Unite ale Americii, a fost prezentă recent în municipiul Baia Mare în cadrul vizitei de mentorat al programului ,,Prefessional Fellows”, finanțat de către Departamentul de Stat al SUA, implementat de Great Lakes Consortium – WSOS în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Participare Publică – CeRe România. Scopul a fost acela de a o asista pe Loredana Mihaly, ins­pector expert rromi în cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, în vederea dezvoltării abilităților de organizare în rândul comunităților de rromi.

Programul tinerei din SUA a fost unul încărcat pe durata șederii ei în municipiul Baia Mare. Aceasta a profitat de ocazie pentru a se întâlni atât cu reprezentanți ai instituțiilor publice și ai organizațiilor non-guvernamentale, cât și cu locuitorii din comunitățile rrome din Baia Mare. Potrivit agendei, Tamera a avut programate întrevederi cu următoarele oficialități: Cătălin Cherecheș – primarul municipiului Baia Mare, Lia Gherman și Romana Oneț – directori în cadrul Direcției de Asistență Socială Baia Mare, dr. Viorica Cherecheș – medic în cadrul Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare. Totodată, tânăra a participat la workshop-uri organizate pentru tinerii rromi de la Asociația “Young Roma” Maramureș (președinte Vlad Bardai). “Sunt pentru prima dată nu doar în România, ci și în Europa. Primul contact a fost cu Bucureștiul, un oraș foarte frumos. Apoi, am fost plăcut surprinsă că toată lumea știe limba engleză. Înainte să vin, îmi făceam griji despre cum voi comunica cu oamenii, dar aici văd că toată lumea cunoaște engleza. Scopul vizitei mele este acela de a o asista pe Loredana (Loredana Mihaly, inspector expert rromi în cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, n.r.) și comunitatea din care provine atât pentru a înțelege modul de organizare al acestor comunități rrome, cât și pentru a oferi sfaturi și soluții privind dezvoltarea organizării lor. E destul de dificil pentru mine. Trebuie să înțeleg mai întâi istoria și politica României și pot spune că, în ultimele zile, am învățat o sumedenie de lucruri despre cultură, despre felul de organizare, despre condițiile oferite acestor comunități, despre greutățile cu care se confruntă, dar și despre aspectele pozitive ce sunt bifate”, a punctat Tamera Jacobs în cadrul unui interviu acordat când se afla în Baia Mare. Importante pe agenda Tamerei au fost și întâlnirile cu cei din comunitățile rrome din Baia Mare. Astfel, tânăra din America a luat contact direct cu adulții, tinerii și copiii ce locuiesc pe Craica, Pirită, la Cuprom, în Ferneziu ori pe strada Gării. Gazdă a acestor discuții a fost centrul comunitar “Sfântul Francisc de Assisi”. Mai mult, Tamera a efectuat vizite și în unitățile de învățământ în care frecventează cursurile copiii din comunitățile rrome. Așadar, tânăra a fost la: Școala Gimnazială “Vasile Alecsandri” din Baia Mare, Școala Gimnazială “Petre Dulfu” Baia Mare, Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare și Liceul Teologic Penticostal Baia Mare. Pe listă s-au mai aflat și centrele comunitare ale municipiului Baia Mare. “Cu ajutorul Loredanei, am fost în comunități, am fost în școli. Ceea ce am găsit foarte similar cu comunitățile de culoare din State (SUA, n.r.) a fost că, și aici, acești oameni nu locuiesc în cultura lor naturală, ci în locații alocate, cum e Craica, spre exemplu. Aceeași problemă o întâlnim și în cazul comunităților de culoare din America. Iar acest aspect poate cauza o serie de probleme. Cât despre comunitățile de rromi de aici (din Baia Mare, n.r.), cred că mai au nevoie de multă asistență din partea autorităților. Problemele lor nu vor fi rezolvate ușor. Mizeria, gunoaiele sunt doar o mică problemă. Aici e o problemă mai mare și încă încerc să îmi dau seama care este. Cred, totuși, că e nevoie ca toată lumea din acest oraș să se implice în această problematică. Aceste comunități au nevoie de sprijin financiar, dar și de suportul moral al celorlalți cetățeni. Ce m-a impresionat foarte tare în aceste comunități rrome e că toți, indiferent de vârstă, de condiții, sunt fericiți. E un lucru extraordinar. Îmi place că și aici, ca și la noi, există oameni precum Loredana care merg în comunități, îi cunosc pe oameni și le află nevoile”, a mărturisit tânăra din SUA. Tamera a profitat de ocazia prezenței sale în Maramureș și pentru a descoperi câteva dintre cele mai importante obiective turistice ale noastre: Cimitirul Vesel din Săpânța, Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței, Muzeul Satului Maramureșean din Sighetu Marmației. În ultima zi, tânăra din America a fost invitată în comunitatea rromă din Coltău unde a luat parte la o masă tradițională. Tamera Jacobs a venit în România după ce, anul trecut, Loredana Mihaly – inspector expert pentru rromi, în cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, Serviciul Public Asistență Socială, serviciul Dezvoltare socială – a luat parte la un program finanțat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii implementat de o asociație din Toledo (Ohio) în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Participare Publică – CeRe România. Stagiul a durat șase săptămâni, timp în care a participat la diverse acțiuni ale asociației din care Tamera face parte: „Rockaway Youth Task Force”, în Far Rockaway – Queens, o asociație de tineri afro-americani care luptă pentru implicarea tinerilor în viața socială.