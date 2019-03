“Pledoarie” pentru cartea scrisă la Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu” din Baia Mare. În Anul Cărţii, prof. dr. Daniela Sitar-Tăut a demarat un proiect prin care încearcă să-i apropie pe elevi de cartea tipărită. În acest sens, dăscăliţa a iniţiat întâlniri interactive cu scriitori, cu oameni de cultură. În această lună a fost rândul conf. univ dr. Gheorghe Mihai Bârlea şi scriitorului şi ziaristului, Gheorghe Pârja să vină în faţa adolescenţilor, să le vorbească despre destinul lor, despre relaţia lor cu cartea şi să îi determine să răsfoiască cu drag filele volumelor tipărite.

De la “rivalitate” la prietenie

“De data aceasta este o dublă întâlnire. Este vorba despre doi oameni care se cunosc de 47 de ani, adică aproape vârsta mea, respectiv de trei ori vârsta liceenilor. Doi poeţi, doi prieteni, două destine. Domniile lor au fost rivali încă din adolescenţă, de pe vremea când înfiinţau la Liceul Pedagogic, respectiv la Liceul Dragoş Vodă din Sighetu Marmaţiei, reviste şcolare. Urmăresc să îi apropii pe tineri de carte. Prin această facilitare a cunoştinţei directe cu scriitorii, cu oamenii de cultură, cred că se poate realiza mai bine această apropiere de cartea tipărită, de cartea scrisă”, a punctat prof.dr. Daniela Sitar-Tăut.

Despre cele două personalităţi, directorul executiv al revistei de cultură “Nord Literar”, Săluc Horvat a remarcat faptul că “mă leagă multe lucruri frumoase şi interesante de cei doi oameni de cultură, cele două personalităţi ale vieţii publice. Îi cunosc de mulţi ani. Aş putea spune multe lucruri frumoase despre aceşti doi oameni. Este şi pentru acest colegiu un privilegiu ca periodic elevii să se întâlnească cu personalităţi importante. Poate că azi nu realizaţi ce înseamnă o astfel de întâlnire, dar peste ani vă veţi aduce cu mare bucurie că aţi fost alături de aceşti poeţi, scriitori care v-au împărtăşit din ceea ce au lăsat în urma lor”.

Cartea te salvează din cenuşiul vieţii cotidiene

Primul vorbitor dintre cei doi invitaţi a fost consilierul judeţean şi poetul Gheorghe Mihai Bârlea. Acesta a rememorat momentul în care copil de la ţară fiind a venit la oraş pentru a studia la Liceul “Dragoş Vodă”. “Nu am mai trăit asemenea emoţie din adolescenţă atunci când copilul de la ţară a venit la oraş. Atunci sensibilitatea mea a fost afectată. Am învăţat la Liceul Dragoş Vodă. Acolo, la liceu îşi profilează elevul proiectele de viitor. Contează mult ambianţa intelectuală. Am avut şansa să am dascăli minunaţi care m-au însoţit în această fascinantă căutare intelectuală. Provocările mele în viaţă au fost diverse”, a spus Gheorghe Mihai Bârlea. El i-a sfătuit pe elevi să nu se creadă niciodată mai presus decât alţii, dar şi să îşi creeze o relaţie specială cu cartea pentru că doar aşa se vor dezvolta în mod armonios.

“Trăim într-o lume atât de dinamică, grăbită, uneori agresivă. Altul e accesul tânărului la informaţie în ziua de azi. Nu trebuie să vedem în opoziţie realitatea de atunci cu cea de acum. Omul se adaptează. Important e să nu ne credem niciodată mai presus de ceilalţi, indiferent de vârstă, de statut social. Trebuie să ştii să-ţi păstrezi demnitatea, onestitatea, să ştii să fii generos, indiferent de statutul social. În viaţă, relaţia cu cartea e una unică. Îţi dezvoltă sensibilitatea, te înaripează. Cartea te salvează din cenuşiul vieţii cotidiene”, a precizat Gheorghe Mihai Bârlea.

Nu ai cum să devii om fără să citeşti o carte

Scriitorul şi ziaristul, Gheorghe Pârja le-a mărturisit elevilor că a avut “acelaşi destin de la ţară” ca şi prietenul său, Gheorghe Mihai Bârlea. “Nu a fost atât de uşor cum se vede. În casa mea era o singură carte: Biblia. Lectura acesteia m-a dus spre un alt univers. De la o singură carte am ajuns la peste 10.000 de volume în casa mea. După ce am terminat liceul am fost învăţător, iar acest lucru mi-a dezvoltat o curiozitate şi o preţuire pentru copii. Apoi m-a prins dorul scrisului. Această ispită a scrisului e mai rea decât dragostea. Ispita scrisului e soră cu lectura cărţii”, a spus Gheorghe Pârja.

El a amintit de momentul în care l-a cunoscut pe marele poet, Nichita Stănescu, dar şi despre clipa în care a prins “dorul de prietenie cu scriitorii”. A fost începutul care prefigura oarecum organizarea Serilor de poezie de la Deseşti, comuna natală a lui Gheorghe Pârja, în bătătura casei sale venind an de an mari scriitori, poeţi şi personalităţi marcante ale vieţii culturale. Despre carte, Gheorghe Pârja a accentuat că “aveţi numeroase sisteme de informare, sunt bune, dar nimic nu se compară cu cartea pe care o răsfoieşti. cartea o duci cu tine s-o citeşti. Nu ai cum să devii om fără să citeşti o carte. Pledez pentru carte”.

Impresiile liceenilor

Atmosfera întâlnirii a fost una încărcată de sensibilitate şi emoţie. Au contribuit la acest lucru şi bibliotecara Petronela Mureşan care a pregătit alături de un grup de eleve un scurt recital poetic. Tinerele au recitat cu mult talent şi dăruire din versurile celor doi invitaţi. De asemenea, a fost proiectat un scurt film cu citate ce au ilustrat crezuri de viaţă ale celor doi poeţi. Liceenii au fost şi ei impresionaţi de această întâlnire, iar la final şi-au exprimat impresiile.

“Mi-au plăcut foarte foarte mult momentele pe care le-am petrecut cu cei doi minunaţi scriitori prieteni. M-am simţit onorată să pot să-i cunosc şi să le ascult mărturiile. De asemenea, mă bucur că am putut şi noi să le transmitem ceva. Se vede că aceşti oameni sunt curajoşi. Faptul că din copii de ţăran au ajuns la eleganţa de a pune pe hârtie frumuseţea versurilor, triste sau îmbucurătoare, nu este un lucru puţin, ci dimpotrivă este o mare realizare. Mulţumim mult doamnei bibliotecare Petronela Maria Mureşan care este pentru noi ca şi a doua mamă, care s-a implicat cu tot sufletul şi ne-a făcut să iubim biblioteca, ne-a învăţat ce înseamnă poezia şi valoarea cuvântului”, a spus Estera Ciurdaş, clasa XI H.

La rândul său, Filofteia Covaciu, din clasa a XI-a D a afirmat că „experienţa pe care am trăit-o azi la Colegiul Naţional Vasile Lucaciu m-a inspirat. Ascultând cu cât drag vorbesc cei doi despre experienţa lor de viaţă, despre ceea ce poezia i-a făcut să trăiască pe parcursul vieţii, mi-a trezit o dorinţă interioară de a aşterne pe hârtie ceea ce simt. Cei doi poeţi au răspuns cu drag la întrebări şi ne-au împărtăşit toate emoţiile lor. Doamna profesor doctor Daniela Sitar-Tăut ne-a introdus încă o data în spaţiul cultural, ne-a trezit o dorinţă puternică de a deveni oameni citiţi, oameni de valoare, astfel că această activitate este una minunată, care va scoate din noi nişte mici adulţi şi nu putem decât să vă mulţumim”, iar Emanuela Butica a declarat că “întâlnirea cu Gheorghe Mihai Bârlea şi Gheorghe Pârja m-a făcut să îmi dau seama cât de importantă este cartea. Pe cei doi «eroi» cartea i-a unit. M-a surprins faptul că sunt prieteni de triplul vârstei mele, dar mai ales că nu s-au certat niciodată. Mă bucur că am avut onoarea de a recita, împreună cu colegele mele, câteva poezii scrise de dânşii (am văzut emoţia din privirea lor când recitam…). Ne-au răspuns la întrebări cu mult interes. Sper să mai avem parte de întâlniri de genul”.

„Plăcerea de a avea în faţă mari scriitori ne bucură de fiecare dată. Învăţăm lucruri noi, ne deschid ochii spre noi orizonturi şi spre plăcerea de a citi. Ne-a fost prezentată importanţa prieteniei, „singurătatea, fiind un cuvânt mult prea lung ” (Gh. Mihai Bârlea). Am descoperit că, orice cuvinte, în esenţa lor, ne transmit mult mai multe sentimente aflându-se pe o bucată de hârtie, decât din alte surse ‘moderne’. Ne-a fost pusă în valoare importanţa toleranţei, cum trebuie să dezvoltăm continuu ideea de solidaritate”, a spus Andreea Hossu, din clasa a XI-a D.

Vlad Tarisyas, clasa a XI-a D a precizat că: „am participat la prezentarea unor scriitori de rang înalt, care a avut loc la ora 11.00, în sala festivă a Colegiului Naţional Vasile Lucaciu. Discuţia s-a desfăşurat într-o amosferă familiară, discursurile fiind dinainte pregătite, iar în sală au fost elevi şi profesori. M-a încântat ideea de a ne face mai accesibilă informaţia despre autorii cărţilor”, iar Estera Turcu, din clasa a XI-a H a adăugat: „S-a spus la începutul acestei întâlniri: Sunt doi oameni de suflet. Ei bine… Nu e doar o propoziţie care face prezentarea mai frumoasă, e adevărul! Am simţit asta încă de când le-am citit din poezii, dar contactul pe care l-am avut cu ei a demonstrat cum nu se putea mai bine că sunt „oameni de suflet”. Sunt mulţi oameni care au ajuns sus si care spun „e foarte important să rămâi normal”, dar azi, mi-a fost uşor să-l cred pe domnul Gheorghe Mihai Bârlea, să-l cred că a rămas, să-l SIMT! A fost plăcut şi cald sentimentul pe care mi l-a lăsat domnul Gheorghe Pârja. Ne mărturisea cum, fiind copil de la ţară, îşi dorea să se dezvolte, iar prima carte care l-a dus pe acest drum a fost Biblia. Cum aş putea să mulţumesc pentru oportunitatea de a spune o poezie uitându-mă chiar in ochii autorului ei? A fost o experienţă pe care nu mă gândeam că o voi trăi! Şi a fost sensibilă! Şi a fost plină de bucurie! Şi a fost… de neuitat!”