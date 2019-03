Marșul pentru Viață va avea loc în acest an în 23 martie, sub motto-ul „Unic din prima secundă”, în aproximativ 500 de orașe și localități din România și Republica Moldova.

Prin tema de anul acesta se dorește o prețuire a darului vieții la justa lui valoare. „Cu toții am început viața la fel: scriitori, pictori, medici, savanți, arhitecți, iar prin fiecare din aceștia țara noastră și întreaga umanitate se ridică și putem duce mai departe ceea ce ne-a fost oferit cu atâta dragoste de Dumnezeu”, a spus Eliza Cloțea, președintele Asociației Studenți pentru viață, organizație care a inițiat acțiunea la nivel național. Ediția 2019 a Marșului pentru viață militează și pentru sprijinirea femeilor aflate în criză de sarcină.

Pentru al treilea an consecutiv, în Baia Mare, acțiunea va fi organizată de Asociația “Maramureș pentru Viață și Familie” în colaborare cu alte asociații de tineret. În acest sens, pe pagina de facebook a asociației a fost lansat un apel pentru cei care doresc să facă parte din echipa „Maramureș pentru Viață și Familie” în organizarea evenimentelor pro-vita din luna martie și a manifestării „Calea Pro-Vita. Marșul pentru Viață și Familie”, Baia Mare, ediția a IV-a, 2019.

Pentru înscrieri, e nevoie să trimiteți un email pe adresa mm.viata.familie@gmail.com cu datele de contact, timpul disponibil de implicare și cu ce anume doriți să vă implicați în acțiunile pro-vita din luna martie.