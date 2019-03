Cavnicul în comparație cu oraşul Borșa

Vineri, 1 martie 2019, la sediul filialei județene a PSD, a fost organizată o conferință de presă la care au participat liderul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, deputatul Călin Matei și secretarul de stat în Ministerul Tineretului și Sportului, Cosmin Butuza. Președintele PSD Maramureș a anunțat că fostul lider al organizației municipale PSD Baia Mare a social-democraților, Florin Tătaru, a demisionat din funcție, în timp de președintele PSD Cavnic, Vladimir Petruț a fost exclus din PSD Maramureș, în locul său fiind numit Marcel Ilieș (foto) ca președinte interimar și s-a luat decizia instalării unui comitet interimar.

„A existat, de mai mult timp o disfuncționalitate între PSD Maramureș și Vladimir Petruț. Totul a început în urma demisiei prezentate de primarul din Cavnic, care a anun­țat în mediul online că renunță la toate funcțiile deținute în PSD. Apoi, în mod constant, a dar declarații anti-PSD. (…) Deși am regrete de fiecare dată când cineva alege să părăsească PSD, consider că, de această dată, prin excluderea lui Vladimir Petruț, suntem câștigați, dată fiind campania permanentă de atac pe care a dus-o împotriva social-democraților, în ultimii doi ani”, a arătat liderul PSD Maramureș, Gabriel Zetea.

Șeful PSD Maramureș a precizat că s-a întâlnit, recent, cu aleșii locali PSD din Cavnic, având o discuție despre ce se poate face la nivelul orașului. „Am discutat despre domeniul schiabil de la Cavnic și am făcut o comparație cu ce se întâmplă la Borșa, unde o administrație serioasă dovedește că poți să obții finanțări. Anul trecut s-a aprobat master-planul național în domeniul turismului, aici fiind incluse atât Borșa, cât și orașul Cavnic. Dacă cei din Borșa au reușit ca, în șase luni de zile, să depună toate documentele necesare și să obțină o finanțare de milioane de euro, fiind primul proiect aprobat la nivel național, cei din Cavnic n-au făcut absolut nimic. Prin votul consilierilor locali, primarul din Cavnic va fi nevoit să facă ce trebuie pentru binele orașului pe care vremelnic îl conduce”, a conchis Gabriel Zetea. (A.B.M.)