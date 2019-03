Un concert de zile mari se anunță în clubul Log Out din Baia Mare, pentru data de 8 martie, ora 21. Pentru doamne și domnișoare, va concerta trupa Taxi. În al 20-lea an de activitate, trupa are în portofoliu sute de concerte, o prezență la Eurovision, opt albume, clipuri și hituri. Liniile melodice revigorante și versurile imprevizibile, romantice și/sau ironice, transformă recitalul într-o experiență memorabilă, de la care pleci cu fruntea descrețită și cu refrenele pe buze.