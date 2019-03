PNL Baia Mare și-a completat echipa

Comitetul local de coordonare al PNL l-a reconfirmat în funcția de președinte al organizației Baia Mare pe Călin Bota.

De asemenea, în urma centralizării voturilor, Biroul Politic Local are 8 vicepreședinți, 14 membri, 1 trezorier: „În 28 februarie a avut loc comitetul local de coordonare al PNL Baia Mare, ocazie cu care a fost analizată activitatea organizației municipale de către cel mai înalt for statutar, abilitat să ia decizii în ceea ce privește filiala. Aici s-a luat decizia completării echipei Biroului permanent local cu alți patru vicepreședinți, cu șapte membri, precum și alegerea unui nou trezorier. Cei care completează echipa de conducere a PNL Baia Mare sunt: Răzvan Anicăi, Vasile Roman, Ioan Salaci, respectiv doamnele Aurelia Pop și Nicoleta Pintican. De asemenea, domnul consilier județean Gheorghe Marian va exercita, începând din acest moment, funcția de secretar general al organizației municipale Baia Mare. Prin toate aceste decizii adoptate sper că am reușit să încropim o echipă completă, coerentă și echilibrată, care să poată sta la baza unor rezultate bune în alegerile europarlamentare care urmează”, a explicat Călin Bota, președintele PNL Baia Mare.