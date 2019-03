Primarul Cavnicului a fost exclus din partid

Conducerea PSD Maramureș a făcut anunțul oficial privind excluderea din rândurile partidului a lui Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic. Astfel, președintele PSD Maramureș a explicat vineri, într-o conferință de presă, motivul pentru care Petruț a fost exclus din partid. Gabriel Zetea a declarat: „Vladimir Petruț și-a pierdut încrederea propriilor săi colegi, adică a celor 44 de primari PSD din județ. Deci în primul rând ei sunt cei care nu acceptă un asemenea comportament! Motivația pentru excluderea domnului Petruț a fost un comportament nedemn pentru calitatea de membru PSD. Ca atare, în perioada următoare, în Cavnic vom avea o organizație care va pregăti alegeri, în primul rând în cadrul PSD, iar apoi cei din oraș își vor desemna noul candidat la primărie. Dar până atunci avem de făcut lucruri destule. Am pierdut în Cavnic aproape trei ani de zile de administrație. Eu, personal, îmi cer scuze căvnicarilor că am susținut în 2016 un asemenea personaj! Ne-a păcălit pe toți. Nu am știut, nu am crezut că nivelul de paranoia a unui om din administrație poate atinge un asemenea prag…”

Vladimir Petruț anun­ță, în urma deciziei PSD, că rămâne independent: „Am primit Hotărârea de excludere din PSD! În acest moment, devin oficial primar independent al căvnicarilor și numai în slujba căvnicarilor, care au fost alături de mine și la bine, dar mai ales la greu. În perioada următoare, rămâne de văzut ce se va întâmpla în Consiliul Local al orașului Cavnic, deoarece, în urma alegerilor din anul 2016, am obținut, în numele PSD, un număr de 9 consilieri locali. Deși am putut susține un viceprimar din rândul consilierilor PSD, am preferat să-mi respect cuvântul dat, susținând un viceprimar din rândul consilierilor PCM. Cu consilierul local din partea ALDE am conlucrat foarte bine. Rămâne de văzut dacă acești consilieri locali vor rămâne alături de mine și de cetățenii orașului Cavnic, sau vor reprezenta interesele de grup sau personale”. (r.p.)