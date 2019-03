Abonamentele, eliminate pe balta de pescuit „Două veverițe”

Pescarii nu mai au posibilitatea, începând din acest an, să-și facă abonament anual pe balta de pescuit „Două veverițe”. Asta din cauză că în anul 2018 cei cu abonament au pescuit aproape toată perioada anului și au dus acasă 90% din peștii lacului, deci aportul la profit a fost mic. Pentru cei cu bon de zi, încasările au fost mai mari, iar peștele dus de aceștia acasă reprezintă doar 10% din total. În consecință, administratorul bălții, adică autoritatea locală din Recea, a hotărât eliminarea abonamentelor.

Octavian Pavel, primarul comunei, a explicat: „Am scos permisele (abonamentele) de pescuit și de acum înainte se va putea pescui doar pe bază de bon de zi. Asta înseamnă că pescarul poate duce pe zi maximum trei kg de pește prins. Am luat această hotărâre deoarece anul trecut am avut încasări de 21.000 lei din permise, însă persoanele respective au pescuit 90% din pește, și de 32.000 de lei pe bonurile de zi, cu 10% din totalul peștilor. Deci noi dorim ca avem o baltă de recreere și agrement, nu loc de unde să duci pești acasă. Foarte mulți dintre cei care au avut permise de pescuit stăteau efectiv aproape în fiecare zi pe baltă. Deci au plătit permisul anual de 900 lei, bani în care au stat poate și 200 de zile la pescuit, iar cei cu bon de zi, au dat 50 de lei pe câte o singură zi. În concluzie, nu era corect față de cei cu bon de zi și nu era bine nici pentru noi, din punct de vedere economic”.

Balta va fi populată cu 1 t de crap

Balta „Două veverițe” a fost populată în toamna trecută cu o tonă de caras și urmează să fie introdusă o tonă de crap. Când se vor stabiliza temperaturile și nu vor mai coborî sub zero grade, se va deschide sezonul de pescuit.

„Am solicitat o ofertă de preț pentru pește de la crescătoria Teaca, de unde am adus până anul trecut. Acum au prețul 16 lei cu TVA pe kilogramul de crap, deci cu 2 lei mai mult față de 2018. Am găsit însă ofertă să cumpărăm peștele de la un producător din zona Careiului, la 14 lei, preț în care e inclus TVA-ul, și suntem în procedura de achiziție. Anul trecut, permisul a fost de 900 de lei, iar bonul de zi 50 de lei. Anul acesta, va rămâne doar bonul de zi, tot 50 de lei, bani în care pescarul poate duce maximum 3 kg de pește”, a conchis primarul Octavian Pavel.

S-a dorit și oferirea unei reduceri pentru localnici, însă legal nu se poate. Maria Petruș, secretarul primăriei, ne-a explicat: „Am dorit să facem o diferențiere și la acest tarif, pentru cei din localitate, care să plătească doar 45 de lei/zi, dar ar fi considerată discriminare, așa că rămânem la valoarea de anul trecut pentru toți. Deci la un bon de pescuit am avea un câștig de 8 lei (n.r. cu condiția ca pescarul să prindă 3 kg de pește), ceea ce nu e mult, dar important e să nu ieșim pe minus. Scopul e să oferim o alternativă de recreere și petrecere a timpului liber, nu să facem neapărat profit. Dacă ieșim pe minus cu administrarea bălții, atunci nu e bine, ne ia la rost Curtea de Conturi”.