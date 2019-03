Rebrenduirea radioului Transilvania

Radio Transilvania se relansează cu un look și un sound nou, prin cele 13 stații de emisie, și dă o voce nouă tuturor transilvănenilor. Echipa Radio Transilvania are o nouă abordare, va difuza știri pozitive, muzică, zâmbete, fapte de seamă… Esen­ța noului mesaj va fi: „Simți muzica, simți diferența – Radio Transilvania e TransilvaniCOOL, pe același ton și cu aceeași intensitate în Oradea, Cluj-Napoca, Satu Mare, Bistrița, Zalău, Baia Mare, Turda, Luduș, Beclean, Mediaș, Aleșd, Beiuș și Carei!” Radio Transilvania emite neîntrerupt din 1995. Formatul său este adult contemporary, difuzând într-o rețetă unică muzica ultimelor 3 decenii. Postul are buletine de știri locale, regionale, naționale și internaționale. În prezent, postul trece printr-un proces susținut de modernizare tehnică și de schimbare a politicii editoriale.