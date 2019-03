Turneul final a Cupei Satelor se joacă în 17 martie

Cicârlău, Recea și Ocna Șugatag sunt echipele calificate la turneul final al Cupei Satelor. Turneu care va avea loc duminică, 17 martie, începând cu ora 11.00, pe terenul din sat Săsar.

Asociația Județeană de Fotbal Maramureș i-a invitat, marți, pe reprezentanții echipelor din Cicârlău, Recea și Ocna Șugatag la o întâlnire cu referentul zonal Emil Kemenes pentru stabilirea detaliilor legate de turneul final al Cupei Satelor în Maramureș. S-a stabilit ca turneul final să aibă loc duminică, 17 martie, de la ora 11.00, pe terenul de fotbal din sat Săsar.

A fost trasă la sorți ordinea meciurilor. Astfel, la ora 11.00 Ocna Șugatag și Recea deschid turneul final, pentru ca – de la ora 12.00 – să se întâlnească echipele din Cicârlău și Ocna Șugatag. Pentru ora 13.00 este stabilită partida Recea – Cicârlău. La ora 14.00 va avea loc festivitatea de premiere, AJFMM asigurând pentru finaliste cupe, diplome, medalii și mingi.

24 martie, prima etapă la Liga IV

În cadrul Biroului Executiv din 28 februarie, a fost stabilit programul meciurilor oficiale din Ligile a patra și a cincea. Jocurile din Liga a patra, seria Sud, se reiau în 24 martie și se vor termina în 19 mai, urmând ca – în 1 mai – să aibă loc o etapă intermediară. Meciurile din seria Nord se reiau în 31 martie și se vor termina tot în 19 mai. Partidele din Liga a cincea, seriile 1 și 2, se reiau în 7 aprilie, pentru ca în 26 mai să aibă loc ultima etapă.

Restanțele din Cupa României, în 17 martie

Patru meciuri restante din a doua etapă de Cupa României se vor juca în 17 martie, cu începere de la ora 15.00.

Primele meciuri oficiale programate de Asociația Județeană de Fotbal Maramureș în județ sunt partidele restante din a doua etapă a Cupei României. Este vorba despre meciurile: FC Suciu de Sus – Lăpușul Tg. Lăpuș, AS Nistru – AS Remeți, Unirea Șișești – Viitorul Ulmeni, Progresul Șomcuta Mare – CS Fărcașa.

În etapa a treia, în 31 martie, tot de la ora 15.00, se vor confrunta: Dinamic Groși – AS Mireșu Mare, Minerul Baia Sprie – Rapid Satu Nou de Sus.

Meciurile din a patra etapă (programată pentru 10 aprilie) se vor stabili prin tragere la sorți. Reprezentanții echipelor calificate pentru această etapă vor fi invitați la tragerea la sorți. Semifinalele se vor juca în 15 mai, pentru ca finala să aibă loc în 9 iunie.