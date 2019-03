Competiţie internaţională pentru tinerii arhitecţi

Până la 27 martie, tinerii studenţi şi arhitecţi din România se pot înregistra în competiţia internaţională jumpthegap®, organizată de compania Roca. Acest concurs, aflat la a opta ediţie şi lansat în toamnă la Moscova, le poate aduce premii de 10.000 euro.

Competiţia oferă şansa studenţilor şi profesioniştilor din arhitectură şi de­sign internaţional, cu vârsta sub 40 de ani, de a-şi demonstra talentul oferind soluţii conceptuale, sustenabile şi inovatoare pentru spaţiile de baie din viitor. Competiţia are trei categorii: categoria Profesori, categoria Studenţi, fiecare cu un premiu de câte 10.000 € şi un premiu special de sustenabilitate We Are Water, în valoare de 6.000 €. Toate detaliile competiţiei precum şi informaţii complete despre juriu pot fi găsite pe pagina oficială: www.jumpthegap.net. Primul pas pentru participarea la concurs este înscrierea pe platforma oficială a concursului, www.jumpthegap.net până pe 27 martie 2019. Etapa următoare este depunerea proiectului creativ, până pe 25 aprilie 2019. În luna mai are loc o sesiune de preselecţie din partea juriului prezidat de celebrul arhitect brazilian Ruy Ohtake, urmând ca selecţia finală să se desfăşoare în luna iunie.

Ceremonia de decernare a premiilor, cu finaliştii din întreaga lume, va avea loc la Muzeul Disseny Hub din Barcelona, pe 10 octombrie 2019. În cele şapte ediţii anterioare, din 2004 până în prezent, concursul a avut, în total, peste 20.600 de participanţi din 134 de ţări, devenind un punct de referinţă global în competiţiile de design