La Budești, alimentarea cu apă, finalizată după 11 ani!

Un proiect început în urmă cu mai bine de un deceniu și finanțat prin patru programe, s-a finalizat la Budești. Este vorba despre alimentarea cu apă a comunei. Acum, mai urmează construirea unor rețele secundare, în lungime de câțiva kilometri și mai apoi racordarea cetățenilor.

În comună mai există o rețea de alimentare cu apă, veche de peste 30 de ani, însă aceasta nu acoperea tot satul. Rețeaua nouă în schimb, deservește întreaga comună, iar debitul este mai mult decât suficient pentru toată lumea. Vasile Tămaș, primarul comunei Budești, a explicat: „În sfârșit, după lupte seculare, am finalizat lucrările la rețeaua de apă. Cele pentru rețeaua principală de alimentare cu apă a comunei Budești. A fost un proiect foarte greu, atât din punct de vedere al execuției, cât și al finan­țării. Asta din cauză că am prins finanțarea pe mai multe programe, a mai multor ministere. Am răzbit, l-am dus la bun sfârșit, astfel încât re­țea­ua e funcțională. Etapa următoare este aceea să facem racordurile individuale, în baza unui proiect finanțat prin PNDL, rețele secundare care nu sunt multe. Undeva până în șase kilometri de rețele secundare. Obiectivul principal este să mergem cu conducta până la limita de proprietate a fiecăruia, după care gospodarul își trage apa în casă. Cât despre dorin­ța localnicilor de a se racorda la apă, aceasta există din partea majorității lor. În special cei care nu au avut până acum deloc rețea de apă doresc să se conecteze. Noi am avut o rețea făcută de peste 30 de ani, foarte bună, care funcționează și astăzi, iar apa de munte e foarte bună. Sigur, nu e apă tratată, dar de multe ori aceasta e mai bună poate decât cea tratată cu nu știu ce soluții. Rețeaua veche însă nu are legătură cu cea nouă. Aceasta, din urmă, e dimensionată pentru o anumită presiune, pe când cealaltă funcționează cum funcționează… Și sursele de apă sunt diferite. Rețeaua nouă s-a făcut la final din fonduri pe PNDL, dar am început pe Ministerul Mediului. Prima finanțare a fost de aici. Am trecut inclusiv prin Ordonanța 7, o scurtă perioadă, apoi am fost și pe o Hotărâre de Guvern, iar cum am încheiat investiția prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Investiția a început prin 2008, cu proiectarea și toată documentația, iar lucrările efective au demarat în 2010”.

Primul executant a abandonat lucrarea la jumătate

Contractul semnat cu primul constructor s-a reziliat, după ce acesta nu a mai făcut față lucrărilor, însă acum totul s-a rezolvat. Până ce localnicii se vor racorda, primăria a amplasat câteva cișmele pe drum, în zonele mai greu accesibile ale satului, astfel ca oamenii să beneficieze de apă de pe acum: „Am nimerit și un executant nu tocmai potrivit, care la jumătatea lucrării ne-a lăsat. Execuția în sine nu a fost neapărat foarte grea, însă dacă era un constructor serios, cred că putea termina totul în maximum trei ani. Nu putem spune nici că a fost o lucrare ușoară, din cauza așezării geografice a comunei, care stă pe un strat de rocă tare. Dar acum, cel mai important este că am încheiat investiția, am făcut recepția lucrării și acum mai trebuie doar să facem câteva retușuri în primăvară. După aceea dăm drumul și la acele cișmele pe ulițe, pe care le-am amplasat în locurile unde-i mai greoi accesul, astfel încât oamenii, cel puțin până când vom rezolva problema cu racordurile individuale, să-și poată transporta apă pentru animale, sau consumul propriu. Apa provine dintr-o sursă de suprafață, de la munte. Am făcut captarea ei cu denisipatoare. Din captare apa vine într-un bazin cu decantoare, după care intră în bazinul principal de înmagazinare. Și acesta, la rândul său, are tot felul de filtre și acolo este și stația de tratare. În aceste condiții apa este potabilă și suficientă”, a conchis Vasile Tămaș.