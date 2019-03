Surprize muzicale pregătite de gemenele folclorului maramureşean, Suzana şi Daciana Vlad

Cele două talentate şi încântătoare gemene din folclorul maramureşean, Suzana şi Daciana Vlad şi-au început anul în forţă. Artistele au venit în faţa publicului cu o melodie inedită, veselă şi plină de energie, “S-o îmbătat năframa me”. Cântecul e interpretat împreună cu “Grupul Izvorul Izei” din Săcel. Povestea năframei va continua cu alte două hori, “cu o tematică la fel de satirică”. De asemenea, Suzana şi Daciana Vlad pun la cale un proiect muzical alături de îndrăgitul artist Laurenţiu Cazan.

Povestea muzicală a năframei

R: Aţi început anul în forţă, cu un proiect inedit pentru folclorul românesc. Despre ce este vorba?

S. şi D. V. : Pentru că la începutul fiecărui an am obișnuit publicul să-l surprindem cu noutăți, ne-am gândit ca anul 2019 să fie și mai surprinzător. De aceea am ales un cântec satiric, plin de energie în care surprindem voioșia maramure­șe­nilor. Se știe că femeile maramureșence, își între­țin bine gospodăria și au grijă de familiile lor, dar și când vine vorba de a pe­trece, nu se lasă mai prejos ca bărbații. După cum v-ați putut da seama, este un cântec dedicat femeilor, care poartă numele “S-o îmbătat năframa me”.

R: Cu cine aţi colaborat?

S. şi D. V.: De această dată am venit într-o nouă formulă, alături de “Grupul Izvorul Izei” din Săcel, cel mai autentic grup din Maramureș, înființat în urmă cu 30 de ani. Fiind iubitoare de tot ce înseamnă frumos și autentic, încercăm întotdeauna ca în proiectele noastre să aducem ceva unic și să scoatem la lumină ceea ce timpul a împachetat deja. Vrem să dovedim că generația folclorului tânăr apreciază originalitatea și calitatea și respectă valoarea acestui popor. Acest grup folcloric ne-a inspirat de prima dată când l-am întâlnit la Casa de Cultură a Studenților din Cluj Napoca, în cadrul unui eveniment organizat de Aso­ciația Maramu­re­șe­ni­lor, unde noi am avut bucuria de a prezenta acel spectacol.

R: Ce urmează în cadrul acestui proiect?

S. şi D. V.: Acest proiect va avea o continuitate în lunile care urmează. Povestea năfrămii continuă cu alte două hori cu o tematică la fel de satirică. Melodiile sunt deja în lu­cru, dar nu dezvăluim mai multe, lăsăm faptele să vor­bească și totodată sperăm ca publicul să primească și următoarele proiecte cu sufletul deschis, exact așa cum și noi la rândul nostru le dăruim.

Dar de suflet…

R: La ce alte colaborări v-aţi gândit pentru perioada următoare?

S.şi D.V.: Pentru 8 martie am pregătit un dar de suflet. Emoția pentru noi este mai mare de această dată, deoarece personajul principal al acestui videoclip este chiar mama noastră. Cântecul surprinde do­rul de copilărie, de mamă, de frate și de tot ce înseamnă acasă! Cum fiecare cântec al nostru spune o poveste, la fel și cântecele pe care urmează să le imprimăm alături de Laurenţiu Cazan, vor spune o poveste și ne vor îndeplini unul dintre cele mai mari vise ale noastre. Muncim de ceva timp la acest proiect și deoarece Laurenţiu tinde întotdeauna spre perfecțiune în ceea ce privește muzica, nu știm exact când va fi finalizat, dar sperăm cât de curând. Restul colaborărilor noastre nu vrem să le dezvăluim, dar le promitem tuturor celor care ne ascultă și ne îndrăgesc, ca vor avea parte de multe surprize în acest an.

R: Unde pot urmări fanii voştri prima melodie înregistrată în cadrul proiectului?

S.şi D.V.: Cei care doresc să vadă activitatea noastră, dar și cel mai nou proiect despre care am vorbit în acest interviu, pot accesa contul nostru de YouTube: Suzana și Daciana Vlad Official, unde îi invităm să se și aboneze pentru a fi la curent cu toate noutățile, dar îi așteptăm cu un like și pe pagina oficială de Facebook: Suzana și Daciana Vlad Official.

Roade bune anul are…

R: Haideţi să facem şi un bilanţ al lui 2018. Cum a fost anul trecut pentru voi, din punct de vedere muzical?

S.şi D.V.: Anul 2018 a fost exact așa cum ni l-am dorit, cu realizări mai multe decât ne-am propus, cu satisfacții și aprecieri nemăsurate, dar și cu un număr foarte mare de concerte prin toată țara unde am întâlnit oameni iubitori de patrie! Totodată am descoperit că fiecare colț al țării are ceva bun și frumos de oferit și ne bucurăm că prin intermediul muzicii populare am reușit să facem cunoscute o parte din valorile Maramureșului nostru drag, începând de la port, grai și obiceiuri strămo­șești.

R: Care au fost cele mai semnificative realizări?

S.şi D.V.: Una din realizările care a avut o mare însemnătate pentru noi la sfârșitul anului 2018, a fost lansarea celui de-al treilea material discografic din cariera noastră artistică. De această dată, în colaborare cu medieșea­nul Costel Popa, un coleg și un prieten de nădejde. Albumul a fost lansat în localitatea copilăriei noas­tre, Săliştea de Sus, în data de 11 noiembrie. Tot în anul 2018 ne-am bucurat de colaborarea cu Frații Florea, doi rapsozi ai Maramureșului Istoric. Am adus în fața publicului un cântec intitulat “Horea omului înstrăinat”. Alături de aceste două mari valori ale cântecului maramureșean, am imprimat și în anul 2014 două colinde tradiționale și le suntem recunoscătoare pentru încrederea acordată. Și acest proiect a fost unic putem spune, doarece am unit două generații de frați și surori ce-și cântă dorurile la unison.

“Iubiţi şi simţiţi româneşte”

R: Un gând pentru cei care iubesc muzica voastră.

S.şi D.V.: Cântecele noastre nu ar exista fără aprecierea publicului și de aceea le suntem profund recunoscătoare tuturor ce­lor care ne ascultă și cred în conceptul “gemenele folclorului maramu­re­șean.” Iubiți și simțiți românește, fiți mândri că sunteți români și cel mai important, nu vă pierdeți credința în lucrurile bune, simple și firești!! Cu aleasă prețuire Suzana și Daciana Vlad!