„Buchete” din flori de mină, la Oradea

S-a deschis oficial, la Muzeul Oraşului Oradea, cu sediul în Cetatea Oradea, expoziţia „Zestrea minerală a Maramureşului” organizată de Muzeul Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare în colaborare cu muzeul orădean. Au fost prezente aproximativ 40 de persoane, specialişti în domeniul ştiinţelor naturale şi cadre didactice, iubitori ai mineralelor, prieteni ai muzeului, precum şi un grup de studenţi de la Secţia de Jurnalistică a Universităţii din Oradea.

În deschiderea vernisajului a luat cuvântul directorul adjunct dr. Ionuţ Ciorba, care a vorbit despre faptul că pentru Muzeul Oraşului Oradea este o premieră organizarea unei expoziţii a căror exponate nu sunt „creaţii umane” ci sunt „rodul creaţiei naturii”. Directorul Muzeului Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, conf. univ. dr. ing. Ioan Denuţ şi-a exprimat bucuria de a organiza în premieră o expoziţie în municipiul Oradea. A vorbit apoi despre instituţia al cărei director este şi despre fondatorul acesteia precizând că: ”aşa de frumos caracteriza Victor Gorduza Muzeul de Mineralogie, un «buchet» din flori de mină, din care am desprins câteva «petale» şi le-am adus publicului orădean cu mare drag, sub forma acestei expoziţii pe care am botezat-o Zestea minerală a Maramureşului”.

Expoziţia „Zestrea minerală a Maramureşului” poate fi vizitată până la 20 august, în Cetatea Oradea, în spaţiile expoziţionale ale Muzeului Oraşului Oradea, din P-ţa Emanuil Gojdu nr. 39-41, între orele 9 – 17, de marţi până duminică.