Ziua femeii la Şomcuta Mare

Ziua femeii a fost sărbătorită şi în acest an cu fast la Şomcuta Mare, cu prilejul unui spectacol deosebit devenit deja tradiţie, găzduit de Casa de Cultură ,,Aurel Buteanu”. Comunitatea locală a participat în număr generos la ediţia a treia a spectacolului intitulat ,,Gânduri pentru mama”, dedicat din inimă celei mai gingaşe fiinţe dintre câte există, mama. Organizatorii acestei manifestări au fost Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu” Şomcuta Mare, Primăria oraşului Şomcuta Mare şi Consiliul Local, respectiv Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA), Despărţământul Şomcuta Mare.

Programul artistic a fost oferit cu multă dragoste de elevii liceului, care s-au străduit să bucure sufletele tuturor celor prezenţi în sală. La manifestare a participat şi prof. Natalia Fornvald, inspector pentru învăţământ primar în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, care a transmis cele mai calde urări şomcutenilor, subliniind buna colaborare care există între Inspectoratul Şcolar Maramureş, liceul din Şomcuta Mare şi primăria locală, în scopul oferirii unui învăţământ de bună calitate. Apoi, cei prezenţi au primit cu bucurie mesajul directorului liceului, prof. Corina Sanda Muntean, care a împărtăşit cele mai sincere urări sărbătoritelor. Prezente pe şcenă au fost şi directoarele adjuncte ale unităţii şcolare, prof. Alina Talpoş şi prof. pentru înv. primar Ildiko Grama, care s-au ocupat în detaliu de organizarea întregului eveniment.

Cântece şi dansuri din suflet de copil

Spectacolul a debutat cu evoluţia celor mai tinere vlăstare ale unităţii şcolare: solista Eliza Lazăr, membrii Clubului de dans sportiv ,,Shall we dance”, pregătiţi de instructorii Dinu Lung şi Noemi Popa, care au dansat cha cha, quick step, vals lent şi jive, urmaţi de Eliza Magyari, cu un moment de recitare. Au mai recitat versuri în ton cu evenimentul, sensibilizând publicul, elevii Daiana Mureşan, Ana Maria Mureşan, Denisa Dragoş şi Luca Butean. În continuare a încântat auditoriul Raysa Pop, interpretând melodia ,,Cânt de dragu inimii”. Prestaţia artistică a fost urmată de o nouă reprezentaţie a copiilor de la Clubul de dans sportiv ,,Shall we dance” Baia Mare, care au susţinut o reprezentaţie de balet, şi un moment coregrafic pus în şcenă de grupa de intermediari de la Shall we dance Şomcuta Mare. Un moment special a fost oferit mamelor de Ansamblul Fitness Şomcuta Mare, care a demonstrat elemente de acrobaţie şi gimnastică. Membrii grupului vocal al liceului, coordonat de prof. Ionatan Bîrle, au susţinut un microrecital, debordant prin veselie şi sensibilitate. Copiii minunaţi ai Clubului de dans sportiv ,,Shall we dance”, grupele începători şi avansaţi, au dansat apoi vals şi au prezentat coregrafii impesionante, culegând aplauze generoase din partea publicului. Solistele Antonia Criste, Carina Buda, Denisa Dragoş, Daiana Mureşan au avut intervenţii reuşite, sensibilizând auditoriul prin timbrul vocal deosebit şi talentul artistic. Dansatorii minunaţi de la Ansamblul ,,Doina Chioarului” Şomcuta Mare, instruiţi de prof. Ionel Coteţ, au prezentat dansuri tradiţionale de Chioar, demonstrând că tradiţiile şi valorile locale sunt bine conservate în zonă. Organizatorii spectacolului şi-au exprimat speranţa că evenimentul artistic oferit cu atâta căldură de copii a fost pe placul tuturor celor prezenţi şi toate gândurile curate exprimate prin cântec, dans sau poezie au ajuns la fiinţele cele mai dragi, mamele din lumea-ntreagă.

