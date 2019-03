Baia Mare, calificată în finala pentru titlul de Capitală Europeană a Tineretului în 2022

Cătălin Cherecheș și tinerii implicați în proiect scriu istorie pentru Baia Mare

Dintre 12 oraşe europene importante, doar 5 au intrat în finală

Eforturile susţinute ale primarului Cătălin Cherecheş şi ale tinerilor implicaţi în proiectul pentru a obţine titlul de Capitală Europeană a Tinerilor se văd din ce în ce mai mult. Forumul European al Tinerilor a anunţat faptul că juriul care decide cine va primi acest titlu a ales Baia Mare printre cele cinci municipalităţi care trec în a doua rundă. Suntem pe lista scurtă!

Juriul a considerat candidatura municipiului Baia Mare ca fiind una dintre cele care au îndeplinit cele mai multe dintre criteriile existente pentru obţinerea acestui onorant titlu.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: “O săptămână bună se cunoaşte după veştile bune care vin încă de luni. Vă anunţ cu emoţie şi cu mândrie că Baia Mare s-a calificat mai departe, în cea de a doua rundă, în competiţia pentru obţinerea titlului de Capitală Europeană a Tinerilor! Vestea bună ne-a fost transmisă oficial de către Anna Widegren, secretarul general al Forumului European al Tinerilor. Înainte de a continua acest mesaj pentru voi, vreau să le mulţumesc încă o dată, din suflet, tinerilor fără de care acest proiect curajos ar fi ră­mas doar la stadiul de vis. Vă mulţumesc şi vă felicit, dragilor!

Împreună scriem istorie pentru Baia Mare! Nu ne culcăm pe o ureche, mai avem mult de lucrat şi de şlefuit pentru a obţine onorantul ti­tlu. Însă atunci când ni se transmite faptul că juriul care decide câştigătorul consideră programul propus de municipiul Baia Mare ca fiind «unul dintre cele mai interesante» şi care, alături de alte patru municipalităţi, a «îndeplinit cele mai multe dintre criteriile» impuse în această competiţie… atunci nu putem să nu fim mândri puţin.

Am ajuns departe, suntem fericiţi şi încrezători, dar şi mai determinaţi ca la început! Mai avem de trecut un hop pentru a ajunge în cea de a treia rundă, cea finală. În noiembrie 2019, vom fi în faţa juriului european împreună cu tinerii care au pus umărul la proiect şi vom încerca să facem o figură frumoasă. Până atunci, tragem tare să fim cei mai buni. Capitala Europeană a Tineretului 2022 va fi anunţată oficial în cadrul Forumului Consiliului Tinerilor în Amiens, în noiembrie 2019. Doamne ajută!”

Conform echipei de coordonare Baia Mare 2022, oraşul a fost recunoscut atât pentru calitatea candidaturii şi anexelor, cât şi pentru ansamblul viziunii, coerenţa dintre diversele aspecte ce conţin o astfel de candidatură. Mult mai important, acest moment înseamnă că am rămas cu numai 4 competitori (Tirana din Albania, Kazan din Rusia, Varazdin din Croaţia şi Poznań din Polonia). Nu în ultimul rând, am primit o oportunitate de a dezvolta o candidatură completă în jurul conceptului Urban Youth Circle, un concept construit în jurul a trei elemente: tinerii, oraşul şi sustenabilitatea. Nu ascundem faptul că vrem să realizăm un model scalabil la nivel european, ceva util pentru orice oraş european care are provocări similare aşa cum şi Baia Mare le are. Urmează două runde de etapă finală în urma căreia pe 14 noiembrie 2019 se anunţă un singur câştigător la Amiens, Franţa, capitala anului 2020.