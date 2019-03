Candidaţii Alianţei 2020 USR – PLUS vin în Baia Mare

Drumul spre victorie trece prin Maramureş!

Doi dintre candidaţii din Top 10 din lista pentru alegerile europarlamentare a alianţei USR – PLUS vin mâine, miercuri, 13 martie, în Baia Mare.

Vlad Gheorghe (USR) şi Dragoş Pîslaru (PLUS) vor fi în stradă pentru a strânge semnături, între orele 14:15 şi 15:15, pe traseul dintre Hotel Mara şi intersecţia dintre Bd. Unirii – Bd. Bucureşti (McDonald’s).

După strângerea de semnături, Vlad Gheorghe şi Dragoş Pîslaru vor participa, de la ora 15:15, la o conferinţă de presă la hotelul „Eurohotel”. De la ora 16, în aceeaşi locaţie, va avea loc o întâlnire interactivă cu susţinători, simpatizanţi sau persoane interesate în a dialoga şi dezbate cu cei doi.

Vă invităm să-i cunoaşteţi pe doi viitori europarlamentari. Veniţi să semnaţi pentru susţinerea înscrierii Alianţei 2020 USR – PLUS pentru a candida la alegerile europarlamentare.

Fiecare dintre noi simţim că este nevoie de o schimbare în modul de a gândi şi de a ne manifesta civic şi politic. Alianţa 2020 USR – PLUS a fost construită ca o alternativă la puterile care au condus până acum România. Efectul acestor guvernări îl vedem şi simţim. Maramureşul a fost printre judeţele în care populaţia a susţinut puternic iniţiativa „Fără penali”. Aşteptăm implicarea dumneavoastră şi în această campanie de strângere de semnături pentru înscrierea candidaturii Alianţei 2020 USR – PLUS la alegerile europarlamentare din 26 mai şi o prezenţă cât mai mare la urne.

Vlad Gheorghe (34 de ani) este avocat, unul dintre juriştii grupului parlamentar USR din Camera Deputaţilor. După incidentele din 10 august, Vlad Gheorghe a ales să ofere asistenţă juridică tuturor celor care au fost victimele agresiunii jandarmilor. El însuşi a fost unul dintre cei agresaţi. Ima­ginile cu el ridicând mâinile în faţa jandarmilor, în timp ce era lovit cu brutalitate, au rulat mult timp pe televiziunile de ştiri.

Dragoş Pîslaru (43 de ani) a fost ministrul muncii în Guvernul Cioloş. Este absolvent al Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale la ASE Bucureşti, este doctor în ştiinţe economice cu o teză susţinută la Institutul Naţional de Cercetări Economice şi cercetător asociat la Centrul Român de Politici Economice.

USR Maramureş