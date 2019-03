Lansarea volumului „100 de ani de la Marea Unire – 100 de personalităţi maramureşene care au făcut istorie” la Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti”Ulmeni

Miercuri, 6 martie 2019, Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti” Ulmeni, împreună cu doamna director Aurora Puşcaş, a fost gazda unui eveniment de mare anvergură, care ne onorează şi ne face să fim mândri, lansarea volumului omagial „100 de ani de la Marea Unire – 100 de personalităţi maramureşene care au făcut istorie”. Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, în colaborare cu Centrul de Cercetare şi Documentare al Academiei Române din cadrul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare şi sub îndrumarea domnului prof. dr. Teodor Ardelean, a realizat o lucrare de mare anvergură, pe măsura Actului istoric de la 1 Deccembrie 1918, de la Alba Iulia, ceea ce mulţi numesc o parte din istoria ţării, o ofrandă pe care autorii o aduc acestor personalităţi în Anul Centenarului Marii Uniri.

Prin această deosebită lucrare, s-a urmărit evidenţierea rolului elitelor maramureşene în pregătirea şi săvârşirea actului Unirii, precum şi în perpetuarea valorilor culturale şi în menţinerea trează a conştiinţei de neam, în cei 100 de ani de la înfăptuirea României Mari.

„Iată-ne aici cu 100 de personalităţi şi 76 de autori care s-au implicat în această lucrare. Am avut de gând să o fac de unul singur, dar apoi m-am gândit să o fac cu colegii mei de la Biblioteca judeţeană…. Le mulţumesc gazdelor pentru deosebita primire şi organizare, mă simt onorat să fiu astăzi aici”, a adăugat directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, dr. Teodor Ardelean.

Cartea, catalogată ca fiind una „monumentală”, cuprinde 100 de personalităţi care „au făcut istorie” în cei 100 de ani, carte care preţuieşte în an omagial, Anul Centenarului, 100 dintre cei care au adus mândrie poporului român şi Maramureşului, în frunte cu patronul spiritual al Liceelor Teoretice „George Pop de Băseşti”, dar şi alte personalităţi ale oraşului Ulmeni, Petre Dulfu, Florian C. Ulmeanu şi Emil Gavriş.

La deosebitul eveniment au participat primarul oraşului Ulmeni, Lucian Morar, primarul localităţii Băseşti, Ioan Călăuz, redactorul şef al cotidianului Graiul Maramureşului, scriitorul Nicolae Goja, Nicolae Teremtuş de la Gazeta de Maramureş, poeţi şi scrii­tori maramureşeni- Vasile Morar, Radu Botiş, prof. Georgeta Cedică Robu şi alte personalităţi, care s-au simţit onorate de invitaţie şi care au adus un gând de mulţumire şi de preţuire celor care au făcut posibilă apariţia acestei „enciclopedii”, în adevăratul sens al cuvântului şi care i-au invitat pe elevii Liceului „George Pop de Băseşti” şi pe tânăra generaţie, de pe acum să înceapă documentarea pentru volumul omagial ce va fi editat peste 100 de ani, ca să se ridice la înălţimea celui lansat astăzi (domnul Vasile Morar). În prezent, oraşul Ulmeni are patru scriitori membri ai Uniunii Scriitorilor din România!

Toţi au primit în dar un exemplar al acestei cărţi, care nu poate fi achiziţionată, fiind tipărită în 2.000 de exemplare şi o diplomă BENE MERENTI. „Cartea nu are un preţ, pentru că nu am putut să îi stabilim unul, este nepreţuită”, a afirmat dr. Teodor Ardelean.

În sală s-au aflat şi elevi şi dascăli ai Liceului Teoretic „George Pop de Băseşti” Baia Mare, Vişeu de Sus, Sighetu Mar­maţiei, de la Liceul Teh­nologic „Florian C. Ulmeanu” Ulmeni şi de la Şcoala Gimnazială Chelinţa.

Elevii de la Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti” Sighetu Marmaţiei, îmbrăcaţi în mândrul port maramureşean, sub îndrumarea domnului director Ioan Codre, au făcut să sune aula liceului, printr-un spectacol de dans, cântec şi voie bună, aşa cum numai ei ştiu să pună în valoare tradiţiile Maramureşului istoric.

Profesoara Aurora Puşcaş, strănepoată pe linie maternă a Marelui Patriot supranumit „Bătrânul Naţiei” George Pop de Băseşti, şi-a exprimat mulţumirea şi întreaga recunoştinţă pentru faptul că domnul prof. dr. T. Ardelean împreună cu echipa Domniei sale au ales ca după lansarea volumului omagial, făcută în 21 decembrie 2018, la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, comunitatea din oraşul Ulmeni şi liceul nostru să fie gazda lansării acestei lucrări de importanţă naţională „o lucrare nepereche”, cum nu a mai reuşit niciun for din România să realizeze în cinstea Centenarului Marii Uniri. Ideea, concepţia şi realizarea acestui volum, care pune în lumină „jertfa şi măreţia faptei acestor 100 de personalităţi”, aparţin în totalitate prof. dr. Teodor Ardelean, care prin această împlinire se ridică la înălţimea gândului făuritorului Marii Uniri. De asemenea, apreciază Ulmeniul, prin cele patru personalităţi prezentate în carte şi prin faptul că prof. univ. dr. Florian C. Ulmeanu este elogiat de o fostă elevă a şcolii care îi poartă numele, prof. dr. Dana Aurora Covaci.

Liceele particulare „George Pop de Băseşti”- şase la număr, toate unităţi de învăţământ acreditate, le consider „catedrale vii” care duc mai departe spiritul din Băseşti, acela de a înnobila poporul român prin educaţie, prin cultură, prin respectarea credinţelor strămoşeşti, a tradiţiilor şi a obiceiurilor româneşti, a familiei şi moralei creştine. Aceste licee au schimbat destinul a mii de elevi şi de tineri, care sunt mândri de valoarea pe care şi-au format-o printr-o educaţie de calitate, prin spiritul competiţiei, al muncii cinstite, prin preţuirea prieteniei şi bucuriei de a înfăptui binele, de a-ţi respecta şi ajuta aproapele.

Credem în ceea ce facem şi astfel am înţeles că Divinitatea ne-a hărăzit drumul de a-l înveşnici pe George Pop de Băseşti.

Prof. Andrada Ioana Oros

Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti” Ulmeni