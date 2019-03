Liceeni şi scriitori

Două domenii româneşti sunt luate în vizor de mulţi comentatori: învăţământul şi sănătatea. Mai ales când orgoliul comparaţiilor, cu alte ţări, nu cunoaşte astâmpăr. Dacă vom pune în balanţă acest fel de judecată se pot găsi multe deosebiri. Dar să nu uităm de mentalităţile şi timpul istoric în care au trăit cele două lumi în ultima jumătate a veacului trecut. Apoi, cred eu, realitatea interpretată prin cifre este păguboasă. Decuparea negativului, cu ambiţii de generalizare, este o lovitură nemeritată dată faptelor consistente din lumea românească. Chiar nu se face nimic bun, în ţara asta, în domeniul învăţământului? Cunosc pacostea analfabetismului funcţional, splendid analizat de scriitorul Augustin Buzura, nu sunt străin de starea tăcută a şcolilor din unele sate maramureşene, dar nu putem fi indiferenţi la strădania şi reuşita unor dascăli cu vocaţie. Un bine, care trebuie ştiut, este proiectul profesoarei Daniela Sitar-Tăut, de la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare care, sub semnul Anului Cărţii, invită scriitori la întâlnirea cu liceenii. În oglindă, acelaşi lucru îl face profesoara Monica Cândea, la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”. Recent, împreună cu scriitorul şi universitarul Gheorghe Mihai Bârlea, am fost oaspeţii lirici ai liceenilor de la Colegiul cu numele marelui tribun. Cel care ne-a făcut fişa destinului literar a fost criticul şi istoricul literar Săluc Horvat. M-am aflat, vorbesc în nume propriu, în faţa a peste o sută de liceeni, într-o sală primitoare, cu balcon, tocmai nimerită pentru un concert. Subiectul principal a fost cartea. De altfel, directorul Colegiului, profesorul Traian Covaciu, de formaţie matematician, a făcut un elogiu cărţii şi autorilor ei. Aşa m-am simţit aproape de celebrul matematician Carl Gauss, cel care a elaborat un studiu matematic despre mecanica cerească, despre care am învăţat în liceu. Asta m-a încurajat să fiu cât se poate de convingător. Peste vreme, aceşti tineri îşi vor aduce aminte că trei autori le-au vorbit despre măreţia cărţii. Îi priveam în sală. Erau atenţi şi puşi pe ascultare. Cinci liceene au recitat poeme din creaţia noastră. A fost primul pas spre încredere. Cu un firesc dus până la emoţie, tinerele Paula, Estera, din nou Estera, Emanuela şi iar Emanuela au reuşit să creeze starea de graţie a rostirii. Am simţit că sentimentele noastre, puse în vers, au călătorit spre armonia sufletului lor. Şi a celor din sală. După cum se vede, pe mine m-au interesat liceenii, felul în care ei sunt preocupaţi de rostul cărţii în viaţa lor. Două întâmplări m-au convins că nu e totul pierdut, cum se trâmbiţează prin spaţiul public. În pregătirea întâlnirii am fost la bibliotecă. Era plină de elevi în căutare de cărţi. Doamna Petronela Mureşan i-a făcut pe tineri să preţuiască biblioteca, cum îmi spunea eleva Estera Ciurdaş, să iubească poezia şi valoarea cuvântului. Întâlnirea a avut ca generic – doi poeţi, doi prieteni, două destine. Care se cunosc de peste o jumătate de veac. Reacţia liceenilor la cele trei ipostaze ale invitaţilor s-a convertit în opinii mature, măgulitoare. Mai ales pentru ei, deoarece au priceput destinul nostru într-o echivalenţă cu timpul lor. Mi-am dat seama că destinul şi creaţia noastră nu au devenit o istorie prăfuită, ci sunt lecţii de meditaţie şi opţiune în viaţa lor. Ascultaţi ce spunea eleva Filofteia Covaciu: ”Ne-aţi trezit dorinţa puternică de a deveni oameni citiţi, oameni de valoare, astfel că asemenea activităţi scot din noi mici adulţi”. Ori înţelesul întâlnirii desprins de Andreea Hossu: ”Am descoperit că orice cuvinte, în esenţa lor, ne transmit mult mai multe sentimente aflându-se pe o bucată de hârtie decât din alte surse moderne”. M-au bucurat exprimările curate, cu idei curajoase pentru vârsta lor, care vădesc preocupări majore pentru a răspunde la întrebările vremii. Sfatul confratelui meu a avut rezonanţă în sufletul tinerilor”. Trebuie să ştii să-ţi păstrezi demnitatea, onestitatea, să ştii să fii generos, indiferent de statutul social”. O întâlnire admirabilă, în care vioara întâi au fost liceenii. Cu foloase de ambele părţi. Am decupat o atitudine pozitivă din învăţământul băimărean.