Modestia este răsplătită cu onoare şi admiraţie

De curând, l-am însoţit pe dl ing. Nicolae Dicu într-o deplasare prin Cavnic, către Sighetu Marmaţiei, convenind să ne oprim la o cafea în oraşul de sub Gutin, unde în urmă cu 60 de ani debuta în muncă cel care avea să devină director general al Centralei Minelor Baia Mare şi ulterior ministru al Minelor.

În timp ce ne deplasam către locaţia pentru popas, în dreptul unei staţii de autobuz, trei bărbaţi, în mod instantaneu, l-au salutat pe domnul inginer Nicolae Dicu, manifestându-şi exploziv bucuria de a-l întâlni. A fost un moment surprinzător. Continuând deplasarea, ne-am întâlnit cu alt bărbat, care de asemenea l-a salutat cu entuziasm şi a purtat un scurt dialog cu domnul Nicolae Dicu. La intrarea în local, am fost întâmpinaţi de responsabil cu cuvinte alese adresate domnului Nicolae Dicu. Înainte de a ne găsi locul pentru a bea cafeaua, de la o masă vecină s-au ridicat trei oameni care l-au salutat cu voce tare şi bucurie pe domnul inginer. Intrând în vorbă cu ei, i-a întrebat: „Fraţilor, de unde mă cunoaşteţi?” Răspunsul a venit prompt: ,,De la mină!” Au urmat discuţii amicale, agreabile.

Nicolae Dicu şi-a pus amprenta pe oraşul Cavnic prin tot ce a făcut în interesul minerilor şi al familiilor acestora: construcţii, dotări, ajutoare de multe feluri. Am trăit împreună cu domnul ministru Dicu momente de extaz şi nostalgie faţă de trecutul deloc uşor, dar frumos.

La întoarcerea din Sighet, ne-am oprit la acelaşi local, unde a fost invitat şi domnul Dumitru Pop, fost primar al oraşului Cavnic, împreună cu care Nicolae Dicu şi-a conjugat eforturile în interesul căvnicarilor. Întâlnirea cu fostul primar, venit împreună cu soţia sa, a fost un nou prilej de mulţumire din partea căvnicarilor, prin amintirea eforturilor, realizărilor sau greutăţilor cu care s-au confruntat.

Ni s-a părut excepţional ca oameni de rând şi cu totul dezinteresaţi, după mulţi ani, să-şi exprime în acest mod mulţumirea faţă de cel care, în acea perioadă în care îşi câştigau existenţa ,,într-o lume fără cer” prin trudă şi eforturi duse până la limita puterilor, i-a ajutat, fiind alături de ei şi de familiile lor ca director al Exploatării Miniere Cavnic.

Am făcut o paralelă între activitatea domnului Nicolae Dicu în anii în care s-a contopit cu munca şi viaţa minerilor, pe de o parte, şi activitatea sa ca director al Centralei Minelor şi ca ministru, cu întâlniri la nivel înalt şi vizite în Japonia, China, Suedia, Norvegia, până în Africa sau America de Sud, soldate cu contracte benefice pentru România, prin care şi-a dovedit probitatea profesională şi personalitatea proeminentă în relaţiile cu elitele internaţionale din domeniu.

Acesta a fost, acesta este ing. Nicolae Dicu, la vârstă octogenară, cu spirit ager, om de caracter şi cu minte luminată, animat de deschidere şi prietenie faţă de semeni, de încredere în viaţă. Respect şi onoare, sinceră reverenţă şi urări de sănătate îi transmitem!

Gheorghe NEAG, Petru BERCI