Cioltenii, supăraţi din cauza mistreţilor, la primărie

Un grup de 15 săteni din Ciolt au intrat ieri în biroul primarului din Şomcuta Mare, supăraţi fiind că mistreţii le distrug culturile. Oamenii sunt disperaţi şi spun că nu au cum să se apere de sălbăticiuni. Primarul Gheorghe Buda i-a ascultat şi apoi a înaintat o adresă către autorităţile judeţene.

„Terenurile sunt invadate de porcii mistreţi, ne distrug culturile agricole. Mai avem un pic şi ne in­tră în case. Nu mai pu­tem cultiva nimic. Apoi vin şi caprele şi distrug ce a ră­mas. Nu am venit cu ură împotriva animalelor sălbatice, am venit să cerem ajutor!”, au spus cioltenii în biroul primarului Gheor­ghe Buda.

„Am venit astăzi 15 oameni, dar mâine putem veni 40. Suntem revoltaţi pentru pagubele create. Vin porcii şi ne distrug terenurile şi culturile. Noi nu putem face nimic, iar vânătorii nu ne ajută. Spun că împuşcă, dar nu aude nimeni şi nici la vânătoare nu-i vedem. Pe timp de noapte nu au voie să acţioneze, iar terenurile agri­cole sunt pline de turme de porci după lăsarea întunericului. Avem măsuri de agromediu şi culturi distruse. Legea zice să punem garduri, dar e greu să îngrădeşti terenurile pe care le avem peste tot. Dacă nimeni nu ne ajută, nu mai merită să cultivăm nimic, pentru că am ajuns să muncim pentru a hrăni mistreţii”, a explicat Vasile Indre.

Primarul Gheorghe Buda a concluzionat: „Astfel de probleme sunt în toate localităţile din zona Şomcuta. Nu sunt străin de situaţie şi înţeleg problema cetăţenilor şi revolta lor. S-a vorbit în repetate rânduri despre schimbări în Legea vânătorii, dar lucrurile se mişcă destul de încet”.

Pentru ca vânătorii să intervină cu operativitate şi să ia măsuri concrete în teren, primarul a înaintat o adresă către Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi, însă situaţia a fost adusă şi la cunoştinţa Instituţiei Prefectului Maramureş.