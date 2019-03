Doi dintre candidaţii la europarlamentare, prezenţi în Baia Mare

Vlad Gheorghe şi Dragoş Pîslaru, doi dintre candidaţii Alianţei 2020 USR-PLUS pentru alegerile europarlamentare din acest an s-au aflat miercuri, 13 martie, în municipiul Baia Mare atât pentru a contribui la campania de strângere de semnături, cât şi pentru a lua contact direct cu cetăţenii.

Într-o conferinţă de presă prilejuită de prezenţa celor doi politicieni în Maramureş, Dan Ivan, preşedintele USR Maramureş, a declarat faptul că, în cele trei săptămâni deja trecute din timpul alocat campaniei de strângere de semnături pentru alegerile europarlamentare, în judeţul nostru, s-au adunat mai bine de jumătate (4.000 din targetul de 6.000). „Am văzut din partea maramureşenilor o foarte mare deschidere faţă de alianţa noastră. Primim foarte multe încurajări (…) Avem zilnic băimăreni care vin cu liste semnate de ei, de prieteni, de cunoştinţe pentru susţinerea alianţei la acest scrutin de alegeri”, a punctat Dan Ivan adăugând faptul că are convingerea că, în 26 mai, această alianţă va reuşi să aducă un suflu nou atât în politica europeană, cât şi în cea românească şi să dea un semnal pentru schimbarea clasei politice. Din partea partidului PLUS Maramureş, a vorbit Florin Barbur care a precizat că, până la finalul campaniei, are încredere că se vor strânge semnăturile necesare. „Procesul de strângere de semnături în Maramureş este în plină desfăşurare. În Baia Mare, avem corturi amplasate în faţa magazinului „Maramureşului” şi în faţa Gării, dar şi în alte locuri din judeţ”, a subliniat Florin Barbur. Despre calitatea listei cu care Alianţa 2020 USR-PLUS candidează la europarlamentare a pledat, în continuare, candidatul Vlad Gheorghe, creionându-şi, totodată, şi o scurtă descriere a activităţii sale politice. „Cuvintele-cheie pentru lista pe care o vom propune cetăţenilor pentru vot în 26 mai sunt integritate şi competenţă (…) Eu sunt membru USR încă de la început, sunt coordonator juridic al echipei juridice din Parlamentul României, de la Camera Deputaţilor, sunt implicat în sesizările constituţionale, sunt prezent alături de colegii parlamentari în faimoasa Comisie Iordache. Am o experienţă extinsă în drept administrativ şi de peste şapte ani în fonduri europene lucrând în proiecte cu fonduri mai mari de 250 de milioane de euro”, a declarat Vlad Gheorghe. Pentru Parlamentul European, candidatul a subliniat faptul că el vine cu mai multe propuneri legate de justiţie, de partea juridică pe care este specializat, principalul punct în programul său politic fiind anticorupţia, o problemă a întregii Uniuni Europene. Fost ministru al Muncii în cabinetul Cioloş, Dragoş Pîslaru este un alt candidat al acestei alianţe pentru alegererile europarlamentare din 26 mai. Acesta şi-a început discursul anunţând faptul că, la nivel naţional, alianţa a depăşit cele 200.000 de semnături cerute de lege pentru înscrierea la alegeri. Totodată, a etichetat lista alianţei drept „cea mai bună listă pe care a avut-o vreodată România pentru Parlamentul European”. Totodată, a menţionat că un punct esenţial al acţiunilor care preced alegerile e interacţiunea cu cetăţenii. „Credem într-o relaţie directă între politicieni şi cetăţeni (…) Alegerile europarlamentare nu sunt doar despre o listă de candidaţi, ci despre opţiunea pe care societatea românească o face: către Europa sau în afara ei. Destinul României pro-europeană se joacă începând cu 26 mai. Este o alegere şi un mesaj care vor influenţa toate etapele următoare”, a evidenţiat Dragoş Pîslaru. Întâlnirea cu presa locală a fost urmată de o discuţie a celor doi candidaţi cu simpatizanţii alianţei din Baia Mare.