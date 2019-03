„Nicolae Bud este omul care, alături şi împreună cu generaţia lui, va fi trecut în rândul marilor binefăcători ai nea­mului cu gândul, cu vorba, dar mai ales cu fapta, cu dragoste faţă de glia românească, faţă de naţia şi nemuritorii acestui pământ şi ai cerului care ocroteşte această ţară plină de oameni buni”, este un gând transmis de ÎPS Justinian Chira, fostul episcop ortodox al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului. Cuvintele sunt incluse în volumul lansat ieri, 15 martie, la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” din Baia Mare: “Nicolae Bud-Comorile prieteniei”. Cartea include o multitudine de “cuvinte frumoase” rostite de personalităţi din diferite domenii la adresa omului politic.

Despre evenimentul de lansare a cărţii, PS Iustin, episcopul ortodox al Maramureşului şi Sătmarului, remarca faptul că e “unul de suflet” într-o săptămână cu o semnificaţie duhovnicească aparte, cu o trăire mai intensă. “Această lansare culturală întregeşte spiritualitatea noastră bisericească. Orice activitate culturală se întretaie cu activitatea spirituală. Până la urmă, e vorba despre cuvântul frumos, cuvântul cel bun, cuvântul adevărat, cuvântul care dă viaţă, pentru că însuşi Cuvântul lui Dumnezeu a devenit Om”, a spus PS Iustin.

Ierarhul a mai adăugat faptul că “în lumea aceasta tare puţine cuvinte frumoase şi bune mai auzim. S-a înmulţit urâtul în ce priveşte exprimarea, s-a degradat fără egal. Niciodată nu a fost mai degradat cuvântul ca acum. Este o bucurie, o sărbătoare să vezi că sunt oameni, prieteni ai lui Nicolae Bud, care mai găsesc resurse interioare să înnobileze cuvântul, să-l înfrumuseţeze şi să răspândească lumina. Biserica promovează cuvântul frumos, cuvântul sacru, cuvântul nobil, cuvântul care zideşte. Până la ur­mă suntem ceea ce vorbim, ceea ce gândim şi ceea ce transmitem în societate. Ori cartea aceasta e un buchet de sentimente pe care le-au aşternut prietenii lui Nicolae Bud în acest volum. Ce are mai frumos şi mai preţios Nicolae Bud este cultivarea prieteniei cu oameni din toate categoriile sociale: de la oamenii lui Dumnezeu, slujitorii Bisericii (are o felicitare de la Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu) până la oamenii de presă, conducătorii instituţiilor. El întotdeauna a cultivat prietenia şi aceasta l-a ajutat să facă mult bine”, a concluzionat episcopul maramureşean.

Despre personalitatea lui Nicolae Bud a vorbit şi prof. dr. Adrian Sabău care şi-a amintit că l-a cunoscut în urmă cu 5 ani atunci când a colaborat la un volum bibliografic. “Am colaborat cu Biblioteca Judeţeană pentru realizarea volumului bibliografic dedicat domnului Nicolae Bud la împlinirea a 60 de ani. Am avut rezervele pe care le am faţă de orice alt politician. Am încercat să fiu cât mai ponderat în discurs. După încă cinci ani de experienţă am constatat că nu m-am înşelat: am scris atunci că preţuiesc un fel de rigoare pentru care şi nemţii ar fi invidioşi şi am rămas cu aceeaşi percepţie. Am spus atunci că am convingerea clară că dânsul preţuieşte sincer Educaţia şi Biserica şi aşa este”, a spus Adrian Sabău. Volumul a fost tipărit de Tipografia Ceconii şi face parte din seria „Personalităţi maramureşene – Aniversări”.