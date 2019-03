Uniţi în Europa! Lucian Morar, primul primar din România care renunţă la pensia specială (P)

Iniţiativa legislativă a PMP care prevede anularea pensiilor speciale ale parlamentarilor (senatori şi deputaţi), primarilor şi viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de consilii judeţene şi a altor români cu drepturi „speciale” a fost adoptată tacit de Senat şi urmează să fie trimisă Camerei Deputaţilor, forul decizional. Lucian Morar, preşedintele PMP Maramureş şi primarul oraşului Ulmeni, a precizat că PENSIILE SPECIALE sunt UN FURT. Pe 26 februarie, în Comisia pentru administraţie publică, majoritatea PSD-ALDE+UDMR, dar şi cu votul celor de la PNL şi USR, au respins proiectul de lege privind anularea Pensiilor Speciale iniţiat de PMP. Singurul deputat care a susţinut proiectul a fost Marius Pascan (PMP).

PMP este singurul partid care susţine anularea tuturor pensiilor speciale, cu excepţia celor acordate veteranilor de război.

”Pensiile speciale sunt un furt şi considerăm că noi, românii, putem reforma administraţia publică centrală şi locală plecând exact de la acest punct, de la eliminarea pensiilor speciale şi reducerea numărului de parlamentari, ambele proiecte propuse de PMP. Ne bucurăm că demersul nostru a fost adoptat, chiar şi tacit”, a precizat Lucian Morar (foto), preşedintele PMP Maramureş şi primar al oraşului Ulmeni.

„Nu poţi să mergi în alegeri să le spui cetăţenilor că ai ajuns în Parlament pentru a-ţi da o lege specială, ca politicienii să aibă pensii speciale. N-am auzit pe nimeni să promită aşa ceva în campania electorală. Noi vom milita în continuare pentru eliminarea pensiilor speciale şi am convingerea că vom avea succes şi în Camera Deputaţilor”, a declarat şi George Moldovan, secretar general al PMP Maramureş şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean.

Lucian Morar, primul primar din România care ia această decizie, îi îndeamnă şi pe alţi edili să îi urmeze exemplul.

“Cred că trebuie să promovăm principiile morale. Oamenii ne-au ales în diferite demnităţi pentru a avea un statut anume. Mă voi bate pentru respectarea acestui principiu solid. Nu este normal să abuzăm, acceptând privilegii. Îmi doresc să începem acest demers din Maramureş. După ce am anunţat că doresc să renunţ la pensia specială, sute de oameni m-au abordat, fie pe reţelele de socializare, fie faţă în faţă şi mi-au spus că se alătură acestui demers. Sunt oameni sinceri, care au muncit în condiţii foarte grele şi care beneficiază, în prezent, de pensii foarte mici. Sunt foarte optimist în ceea ce priveşte reuşita demersului meu, care este susţinut de Partidul Mişcarea Populară. Sunt sigur că va fi un succes. Îi îndemn pe primari şi pe parlamentari să îmi urmeze exemplul. Cred că este momentul să intrăm într-o stare de normalitate şi de bun-simţ”, a precizat Lucian Morar.

Primarul din Ulmeni spune că acordarea pensiilor speciale este un „măr otrăvit” oferit de actualii guvernanţi pentru a cumpăra influenţa primarilor, în special a celor din mediile rurale şi mici urbane. El a mai declarat că primarii, care oricum au salarii decente, vor beneficia şi de pensii mai mari, pentru că şi contribuţia lor va fi una semnificativă.

Aşadar, cel puţin două concluzii s-ar putea trage din cele afirmate de Lucian Morar. Prima: Cu banii pe care statul îi cheltuie pentru a plăti pensiile speciale ale unora dintre români, toţi pensionarii din ţara noastră ar putea beneficia de minimum 500 lei în plus la pensia actuală. Şi a doua: Legea urmează a fi dezbătută în Camera Deputaţilor şi este clar că nu va trece tacit, precum în Senat, acest for fiind cel decizional. Primarul Lucian Morar le cere parlamentarilor deputaţi din Maramureş să susţină proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale iniţiat de PMP.