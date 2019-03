Succes facil

AS Independenţa Baia Mare – AFC Fair-Play Bucureşti 3-0 (1-0)

AS Independenţa Baia Mare a contabilizat prima victorie a returului în primul meci de pe teren propriu, „domniţele râului” trecând duminică, în cadrul etapei 11 a Ligii 1, cu scorul de 3-0 (1-0), de AFC Fair-Play Bucureşti. Trei puncte logice obţinute de fetele antrenate de Liviu Ivasuc, având în vedere că băimărencele au dominat întâlnirea de o manieră categorică, pe lângă cele trei reuşite irosind alte situaţii imense.

Independenţa s-a năpustit peste adversar încă din start, dar golul a picat abia în minutul 19, autoare Denisa Predoi, scor consemnat la finalul primei părţi. Ioana Borodi a făcut imediat după pauză 2-0 (min. 49), jucătoare care a realizat dubla în minutul 63. „Domniţele râului” au avut şi două goluri anulate, ambele pe motiv de ofsaid.

• AS Independenţa Baia Mare: Alexandra Ionescu – Andrea Rakos, Camelia Daneliuc, Diana Pop, Raluca Dragoş, Cosmina Rotari, Laura Desmerean – cpt., Daiana Oneţ, Andreea Pop, Denisa Predoi, Ioana Borodi. Rezerve: Gabriela Titu, Andreea Indrecan, Daniela Buftea, Marinela Cotoş. Antrenor: Liviu Ivasuc.

Rezultatele etapei 11: Universitatea Galaţi – Fortuna Becicherecu Mic 0-1; AS Independenţa Baia Mare – AFC Fair-Play Bucureşti 3-0; Universitatea Alexandria – Vasas Femina Odorhei 3-3; Heniu Prundu Bârgăului – Universitatea Olimpia Cluj-Napoca 0-3; CSŞ Târgovişte a stat.

Etapa viitoare (duminică, 24 martie): Universitatea Olimpia Cluj-Napoca – Universitatea Galaţi; CSŞ Târgovişte – Universitatea Alexandria; Vasas Femina Odorhei – AS Independenţa Baia Mare; AFC Fair-Play Bucureşti – Heniu Prundu Bârgăului; Fortuna Becicherecu Mic stă.