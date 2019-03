În Salonul Artelor din cadrul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, mâine, 21 martie, de la ora 13, se desfăşoară manifestarea „Oamenii diferiţi fac lumea mai frumoasă. Uniţi în diversitate” (Difference makes the world beautiful. United in diversity). Parteneri: American International School of Transylvania, Asociaţia YMCA Baia Mare, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”. Evenimentul este organizat cu ocazia Zilei Internaţionale pentru eliminarea discriminării rasiale, Crucea Roşie Maramureş.