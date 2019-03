Şcoala „Dimitrie Cantemir” este campioana Maramureşului

Sala de sport a Şcolii „Vasile Alecsandri” din Baia Mare a fost vineri, 15 martie, gazda ediţiei cu numărul XXVI a fazei judeţene a Olimpiadei Gimnaziilor la fotbal-băieţi.

Conform regulamentului de desfăşurare, au participat câştigătoarele a patru zone distincte ale Maramureşului, la care s-au alăturat finalistele etapei municipale din Baia Mare. În urma tragerii la sorţi s-au alcătuit următoarele două grupe: Grupa A: Şc. Fărcaşa, LPS Baia Mare şi CN „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei; Grupa B: Şc. Cicîrlău, Şc. Poienile de sub Munte, Şc. „Dimitrie Cantemir” Baia Mare.

Rezultate faza judeţeană

• Grupa A: LPS – CN „D. Vodă” Sighet 1-0 (Nan); Şc. Fărcaşa – LPS 0-0; CN „D. Vodă” Sighet – Şc. Fărcaşa 6-2 (Scerban 4, Balea, Lopată – autogol / Onţ, Mintău – autogol). Clasament: 1. LPS 4 p (1-0); 2. Sighet 3 p (6-3); 3. Fărcaşa 1 p ( 2-6). • Grupa B: Şc. Poienile de sub Munte – Şc. „D. Cantemir” Baia Mare 0-3 (Borodi, Toma, Rareş Pop); Şc. Cicîrlău – Şc. Poienile de sub Munte 7-1 (Hidigan 4, Goga 2, Cr. Pop / Benzar); Şc. „D. Cantemir” Baia Mare – Şc. Cicîrlău 3-1 (Rareş Pop 2, Criste / Crişan). Cla­sament: 1. Şc. „D. Cantemir” Baia Mare 6 p (6-1); 2. Şc. Cicîrlău 3 p (8-4); 3. Şc. Poienile de sub Munte 0 p (1-10). • Finala mică: Şc. Sighet – Şc Cicîrlău 2-0 (Scerban, Mintău). • Finala mare: LPS Baia Mare – Şc. „D. Cantemir” Baia Mare 1-4 (Groza / Toma 2, Rareş Pop, Borodi).

A fost o finală echilibrată doar în prima parte când LPS a şi deschis scorul. Cei de la Cantemir şi-au adus însă aminte că au de răzbunat o finală pe municipiu, pierdută cu 1-3 în faţa aceluiaşi adversar, şi au apăsat la maximum pedala de acceleraţie, înscriind nu mai puţin de 4 goluri. Şc. „D. Cantemir” câştigă astfel pentru a V-a oară titlul judeţean, după cele din 2001, 2003, 2012 şi 2014. • Clasamentul final: 1. Şc. Gimnazială „Dimitrie Cantemir” (prof. Georgiana Pădure şi Natalia Gherghel); 2. Liceul cu Program Sportiv Baia Mare (prof. Noris Vintescu); 3. Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei (prof. Anton Fangli); 4. Şcoala Gimnazială Cicîrlău (prof. Valerian Batin şi Cristian Man); 5. Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Fărcaşa (prof. Ciprian Zoicaş); 6. Şcoala Gimnazială Nr. 4 Poienile de sub Munte (prof. Cosmin Blenche).

Premii speciale

Cel mai tehnic jucător – Romario Hidigan (Şc. Cicîrlău); Cel mai bun portar – Raul Pop (Şc. „D. Cantemir”); Golgheter – Antonio Scerban (Sighet).

Toate cele 8 meciuri au fost foarte bine arbitrate de Mario Bella şi Alexandru Bella. Comisia de organizare a fost alcătuită din profesorii Horia Buzaşu şi Octavian Dragomir.

Echipa Şcolii „Dimitrie Cantemir” va reprezenta judeţul Maramureş, între 18 şi 20 aprilie, la Satu Mare, în cadrul fazei zonale, unde va întâlni campioanele judeţelor Sălaj, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Satu Mare. Informaţii primite de la prof. Horia Buzaşu, preşedintele Comisiei judeţene de fotbal şcolar.