Supravegherea video a diminuat furturile şi accidentele în Recea

• dar nu le-a stopat

Comuna Recea are un sistem de supraveghere video non-stop, asigurat cu 32 de camere amplasate prin tot teritoriul. Acest lucru a diminuat oarecum furturile şi accidentele de pe raza comunei, dar nu le-a stopat. Imaginile se stochează timp de câteva zile, iar poliţia se ajută de ele la elucidarea anumitor cazuri mai complicate.

Cazurile de furt se petrec şi din cauza faptului că Recea este aproape de zonele mărginaşe ale municipiului Baia Mare, unde trăiesc cu preponderenţă familii de romi, unii fiind certaţi cu legea. Octavian Pavel, primarul comunei, a precizat: „Supravegherea video ne ajută foarte mult, dar din păcate nu am scăpat definitiv nici de furturi şi nici de accidente. Acestea din urmă se întâmplă cel mai des în localitatea Lăpuşel din cauza depăşirii vitezei regulamentare, dar şi a oboselii la volan. Fiind lângă municipiul Baia Mare, ne mai confruntăm şi cu furturi. Este mai aproape de noi zona Craica, dar şi zona Pirită, astfel că sunt foarte mulţi cetăţeni de etnie romă. Avem şi noi interzisă circulaţia pe drumurile publice cu căruţe, atelaje, dar nu se respectă. Am finalizat anul trecut asfaltarea drumurilor, însă faptul că vin cu caii pe acestea, animalele distrug asfaltul cu potcoavele. În comună avem prea puţini cai. Proprietarii acestora îi folosesc doar pentru promenadă şi îi cresc numai pentru pasiune. Însă poliţia s-a ajutat de imaginile surprinse de camere, pentru elucidarea anumitor cazuri. Noi le punem la dispoziţie filmările de la camere, însă suntem restricţionaţi şi de Legea datelor cu caracter personal – sistem care este implementat şi la noi. Avem o persoană care răspunde de aceste date cu caracter personal. Colaborăm bine cu poliţia în acest sens. În total, sunt amplasate 32 de camere video, pe care le monitorizăm. Şi poliţia vede aceste imagini live. Toată informaţia se stochează la noi circa şapte zile”.