5 medalii și 4 finale pentru Prodance 2000 la Napoca Dance Festival

Patru medalii de aur, o medalie de argint și patru clasări în finale au obținut sportivii de la școala de dans Prodance 2000 Baia Mare la Concursul Național „Napoca Dance Festival”, desfășurat sâmbătă, 16 martie, la Cluj-Napoca. Competiția a adunat pe ringul de dans aproape 500 de sportivi și a avut loc la Wonderland Cluj Resort.

Perechile care au reprezentat școala de dans Prodance 2000 la concursul de dans sportiv au urcat de cinci ori pe podium, obținând patru medalii de aur și o medalie de argint.

Locul 1: Julia Suket la Solo fete 4-7 ani, Andrei Târnăveanu și Alessia Costescu la Precompetiţional 2 dansuri 10-11 ani, David Soponar și Izabella Bartha la Precompetiţional 3 dansuri 8-9 ani, Christian Barkoczi (Galatic Dance) și Ștefana Prună (Prodance 2000) la Basic 12-15 ani Standard.

Locul 2 a fost obținut de Erik Nagy și Erika Keresztesi la Precompetiţional 3 dansuri 8-9 ani.

Calificări în finalele competiției au reușit sportivii: Daniil Dragota și Raluca Criste Mastan: loc 4 la Debutanți Vals Lent 12-15 ani; Luca Mădăras Aluaș (Shall we Dance) și Isabel Surdu Katona (Prodance 2000) loc 6 la Hobby 10-11 ani; Ludovic David Popa și Melisa Indolean loc 5 la E 12-13 ani (pereche antrenată de Bogdan Suciu și Carina Breban); Christian Barkoczi (Galatic Dance) și Ștefana Prună (Prodance 2000) loc 4 la Basic 12-15 ani Latino.

Sportivii școlii de dans Prodance 2000 au început sezonul competițional 2019 într-o formă excelentă, prima participare din acest sezon având loc săptămâna trecută, la Alba Iulia. Cele două perechi care au reprezentat școala de dans băimăreană la „Cupa Cetății” în 9 martie au reușit calificarea în finalele concursului. David Popa și Melisa Indolean au obținut locul 6 (din 16) la clasa E 12-13 ani. Perechea este antrenată de Bogdan Suciu și Carina Breban și este la prima participare la clasa E. Perechea mixtă Luca Mădăras Aluaș (Shall we dance) și Isabel Surdu Katona (Prodance 2000) au luat locul 6 (din 20 de perechi participante) la clasa Hobby 10-11 ani.

Următorul concurs la care vor participa perechile de performanță de la Prodance 2000 va fi „Cupa Oradea”, care se va desfășura în 23 martie în localitatea Sântandrei din județul Bihor.