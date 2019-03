Cupa Jandarmeriei, ediţia 2019

Cu ocazia aniversării a 169 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române, oamenii legii maramureşeni au iniţiat o serie de activităţi pe plan sportiv atât la nivel instituţional, cât şi la cel interinstituţional. Pe lângă concursurile organizate la disciplinele şah sau tenis de masă, conducerea Inspectoratului Judeţean de Jandarmi „Pintea Viteazul” Maramureş va găzdui azi, 21 martie, începând cu ora 8.30 şi un turneu de fotbal pe teren redus la care şi-au anunţat prezenţa un număr de 10 echipe.

Din grupa A vor face parte formaţiile Inspectoratului Judeţean de Jandarmi „Pintea Viteazul” Maramureş, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” Maramureş, Poliţiei Locale Baia Mare, Asociaţiei Sportive Vital Baia Mare, respectiv Serviciului Român de Informaţii Maramureş. Grupa B va fi alcătuită din Penitenciarul Baia Mare, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Maramureş, Biroul pentru Imigrări Maramureş, Centrul Militar Judeţean, în speţă UM 01354 Baia Mare.

Programul jocurilor

• Grupa A: 08.30-08.45 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă – Poliţia Locală Baia Mare; 09.00-09.15 Poliţia Locală Baia Mare – AS Vital Baia Mare; 09.30-09.45 AS Vital Baia Mare – Inspectoratul Judeţean de Jandarmi; 10.00-10.15 Inspectoratul Judeţean de Jandarmi – Serviciul Ro­mân de Informaţii; 10.30-10.45 Serviciul Român de Informaţii – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă; 11.00-11.15 AS Vital Baia Mare – Serviciul Român de Informaţii; 11.30-11.45 Inspectoratul Judeţean de Jandarmi – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă; 12.15-12.30 Serviciul Român de Informaţii – Poliţia Locală Baia Mare; 12.45-13.00 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă – AS Vital Baia Mare; 13.15-13.30 Poliţia Locală Baia Mare – Inspectoratul Judeţean de Jandarmi. • Grupa B: 08.45-09.00 Inspectoratul Judeţean de Poliţie – UM 01354 Baia Mare; 09.15-09.30 UM 01354 Baia Mare – Biroul pentru Imi­grări; 09.45-10.00 Biroul pentru Imigrări – Penitenciarul Baia Mare; 10.15-10.30 Penitenciarul Baia Mare – Centrul Militar Judeţean; 10.45-11.00 Centrul Militar Judeţean – Inspectoratul Judeţean de Poliţie; 11.15-11.30 Biroul pentru Imigrări – Centrul Militar Judeţean; 12.00-12.15 Penitenciarul Baia Mare – Inspectoratul Judeţean de Poliţie; 12.30-12.45 Centrul Militar Judeţean – UM 01354 Baia Mare; 13.00-13.15 Biroul pentru Imigrări – Inspectoratul Judeţean de Poliţie; 13.30-13.45 UM 01354 Baia Mare – Penitenciarul Baia Mare. • Semifinale: 14.00-14.25 1A – 2B; 14.25-14.50 1B – 2A. Finala mică; Finala mare.

Florin Onea se impune la tenis de masă

Tot în cadrul acestor manifestări, conducerea Inspectoratului Judeţean de Jandarmi „Pintea Viteazul” Maramureş a organizat concursuri la disciplinele tenis de masă, respectiv şah. La proba de simplu, tenis de masă prima poziţie i-a revenit ing. Florin Onea de la AS Vital Baia Mare, locurile 2 şi 3 fiind luate de reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, Dan Pop şi Bogdan Cosma. Podiumul probei de dublu a revenit celor trei instituţii militare, locul 1 Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, locul 2 Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, respectiv locul 3 Centrului Militar Judeţean Maramureş. Proba de simplu la competiţia tenis de masă, faza internă, a fost ocupat de lt. col. Dan Pop, podiumul fiind completat de slt. Bogdan Cosma şi cpt. Zaharia Văsuţ. Proba de dublu a revenit perechii Dan Pop – Gheorghe Puşcaş, locul 2 Bogdan Cosma – Dragoş, locul 3 Zaharia Văsuţ – Pavel.

Competiţia de şah faza interinstituţională a fost dominată de cpt. Zaharia Văsut – Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Maramureş, locurile 2 şi 3 revenind plt. adj Cornel Băbuţ – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi Vasile Miclăuş – SC Urbis SA Baia Mare. La faza internă, podiumul i-a adus în prim-plan pe plt. maj Vasile Demian – locul 1, plt. adj. şef Gheorghe Puşcaş – locul 2 şi plt. adj. şef Marcel Stoichiţă – locul 3. Informaţii furnizate de Alin Boţioc.