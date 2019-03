În Maramureş – peste 2.300 de mistreţi vânaţi dintr-un efectiv de … 1.216

În judeţul nostru s-au vânat în sezonul trecut, până la finele lunii februarie, puţin peste 2.300 de mistreţi dintr-o cotă stabilită de 2.760 de exemplare. Cu toate acestea, estimările calculate de la nivel central pentru Maramureş au fost de doar 1.216! Chiar şi aşa, cei din comunele unde mistreţii fac pagube însemnate în culturile oamenilor spun că atâtea animale există doar într-un singur fond de vânătoare, darămite în mai multe.

Parlamentul a modificat Legea vânătorii la finalul anului trecut. Din păcate, la început de 2019, aceasta a fost declarată neconstituţională. În consecinţă, s-a revenit la vechea legislaţie care însă se bazează, în estimarea efectivelor de animale, pe formule de calcul învechite şi care nu mai corespund realităţii de azi. Adelin Pop, Garda Fores­tieră Cluj – filiala Maramureş, a explicat: „Noi în sezonul trecut, până în 14 martie practic, am avut de recoltat pe judeţul Maramureş un total de 2.760 de mistreţi. Până la finele lunii februarie, am recoltat 2.328 de mistreţi din cotă. Asta reprezintă 84%. În ceea ce priveşte estimarea, formulele prin care se calculează acele sporuri anuale, consider că-s depăşite, deoarece sunt făcute la nivelul anilor 90, ori de atunci s-au schimbat multe. Avem un efectiv optim stabilit de către Institutul de cercetări la nivelul judeţului de 1.216 exemplare. Evaluarea noastră a fost de 3.948 la nivelul anului 2018, în primăvară. Din aceştia noi am mers cu 2.760, deci mult peste ceea ce s-a estimat. Şi anul acesta vom merge tot la fel. Normativele dau un spor anual al exemplarelor de 25%, ceea ce din punctul meu de vedere este total depăşit. Însă trebuie să fim realişti, sunt scroafe cu 9, 10, 12 purcei. Noi ne-am întâlnit de o grămadă de ori cu primarii din comunele afectate de pagubele produse de mistreţi. Cu domnul primar din Mireşu Mare şi consilierul domnului prefect am fost inclusiv la minister la o şedinţă şi noi le-am explicat tot ceea ce a fost cu putinţă. Pe de altă parte, modificarea legii pe care a făcut-o Parlamentul în luna decembrie a anului trecut a fost bună din punctul acesta de vedere. Ghinion că ea a fost declarată neconstituţională în 30 ianuarie şi atunci rămânem cu ce am avut până acum”.

Cetăţenii afectaţi de pagube, fără apărare în faţa mistreţilor!

În tot acest timp în care autorităţile fac, sau nu, ceva concret pentru a rezolva problema, oamenii nu mai ştiu cum să procedeze pentru a-şi limita pagubele produse de mistreţi: „La noi în Baia Sprie e un dezastru cu mistreţii. Nouă ne-au distrus tot, culturile, viile, vin şi ne mănâncă boabele de mălai din coteţul porcilor. Vânătorii îi împuşcă din pădure, dar îi putem împuşca noi direct acasă şi apoi îi dăm vânătorilor, sau dacă nu, să ne dea voie să-i închidem în coteţ, să-i crotaliem şi să-i creştem, dacă aşa stă treaba”, a spus domnul Ioan, unul dintre păgubiţi. „Nu mai putem face nimic, iar vânătorii nu ne ajută. Spun că împuşcă, dar nu aude nimeni şi nici la vânătoare nu-i vedem, ne spun că pe timp de noapte nu au voie să acţioneze, iar terenurile sunt pline de turme de porci după lăsarea întunericului. Avem măsuri de agromediu şi culturi distruse. Legea zice să pu­nem garduri, dar e greu să îngrădeşti zecile de hectare pe care le avem peste tot. Dacă nimeni nu ne ajută, nu mai merită să cultivăm nimic pentru că am ajuns să muncim pentru a hrăni mistreţii”, a explicat şi Vasile Indre din Şomcuta Mare. „Mistreţii au intrat în satul Văleni prin curtea bisericii, pe la oameni prin curţi. Au stricat şi gardurile. Sigur, nu poţi spune că au făcut pagube însemnate, dar e destul şi atât! Acest lucru se întâmplă din cauză că toate zonele, nu numai la noi, sunt suprapopulate cu mistreţi”, a conchis badea Marin din Coroieni.